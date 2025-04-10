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اعتراف فرنسا بدولة فلسطين.. ساعر يهاجم ماكرون

الشروق أونلاين
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اعتراف فرنسا بدولة فلسطين.. ساعر يهاجم ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في “جوان المقبل”، بمناسبة مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك.

وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع قناة “فرانس 5” بثت الأربعاء: “علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة”، مضيفاً: “هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر.. حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل (بدولة فلسطين) مع أطراف عدة”.

من جهته، قال وزير الخارجية الصهيوني جدعون ساعر إن أي “اعتراف أحادي بدولة فلسطينية وهمية، من أي دولة، في ظل الواقع الذي نعرفه جميعا، سيكون مكافأة للإرهاب ودعما لحماس”.

وأضاف، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “هذه الإجراءات لن تُقرّب السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا، بل على العكس: تُبعدها أكثر”.

من جهتها قالت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية فارسين أغابكيان شاهين لوكالة فرانس برس: إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين “سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح بما يتماشى مع حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين”.

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