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اعترف خطيرة للإرهابيان الموقوفان “حذيفة” و”الحاج”

الشروق أونلاين
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اعترف خطيرة للإرهابيان الموقوفان “حذيفة” و”الحاج”

كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، عن مواصلة الاعترافات الحصرية للإرهابيين المقبوض عليهم في عملية التمشيط النوعية المنفذة خلال شهر مارس المنصرم بغابة واد الدوار، قرب بلدية بني زيد، دائرة القل، بولاية سكيكدة.

وأوضح ذات المصدر في هذا الشأن أنه “مواصلة للاعترافات الحصرية التي أدلى بها الإرهابيون الذين ألقي القبض عليهم في عملية التمشيط النوعية التي قامت بها مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 16 مارس 2022  بغابة واد الدوار، قرب بلدية بني زيد، دائرة القل، بولاية سكيكدة (الناحية العسكرية الخامسة)، الإرهابيان الموقوفان بن حميدة رشيد المدعو حذيفة وزموري عبد الحق المدعو الحاج، يدليان باعترافاتهما حول نشاطاتهما الإجرامية منذ التحاقهما بالجماعات الإرهابية”.

اعترافات الإرهابي زموري عبد الحق المدعو “الحاج”

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