اعتزال صاحب أطول مسيرة دولية في كرة القدم

أعلن مدافع أندورا وأفضل هداف في تاريخ بلاده، إلديفونس ليما، اعتزاله ميادين كرة القدم، لينهي بذلك أطول مسيرة للاعب دولي في كرة القدم.

ونشر ليما على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “جاء اليوم الأخير، بعد 26 عاما منذ المباراة الأولى، 4 عقود مختلفة.. اليوم الرقصة الأخيرة”.

وحمل المدافع البالغ من العمر43 عاما شارة القائد خلال خسارة أندورا بثلاثية نظيفة، أمام سويسرا في تصفيات كأس أوروبا 2024 في سيون الثلاثاء، وخرج بعد 23 دقيقة.

وخاض ليما 137 مباراة مع أندورا على مدار 26 عاما في 4 عقود مختلفة.

ولعب صاحب أطول مسيرة دولية، مباراته الأولى مع أندورا، عندما كان عمره 17 عاما، وسجل 11 هدفا خلال مسيرته مع المنتخب.

وفي 2021، أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن ليما حقق الرقم القياسي لأطول مسيرة لعب دولية للاعب كرة قدم.

وقال الاتحاد الأوروبي “يويفا” على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، “تهانينا للاعب أندورا إيلديفونس ليما على رحلته المذهلة. أطول مسيرة مع منتخب وطني على الإطلاق”.

2️⃣6️⃣ years and 1️⃣3️⃣7️⃣ international caps.

🇦🇩 Congratulations to Andorra’s @ildelima6 on an incredible journey, the longest national team career ever! pic.twitter.com/NSJObsM4Ri

— UEFA (@UEFA) September 13, 2023