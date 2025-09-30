-- -- -- / -- -- --
اعتقال إحدى بنات الرئيس التونسي السابق في باريس

AFP/Fethi Belaid
زين العابدين بن علي في 2009.

كشفت وكالة “فرانس برس” مساء اليوم الثلاثاء، 30 سبتمبر، عن اعتقال حليمة بن علي، احدى بنات الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، في باريس.

ووفقا للوكالة نقلا عن مصدر قضائي، تم الاعتقال بناء على طلب السلطات التونسية. وستُعرض حليمة بن علي يوم غد الأربعاء “على النيابة العامة لإبلاغها بطلب الاحتجاز المؤقت” الصادر عن السلطات التونسية، ثم “أمام المستشار المنتدب للبت في وضع السيدة بن علي رهن الاحتجاز رهن التسليم أو تحت المراقبة القضائية”. ولم يتم تحديد السبب الدقيق لطلب تونس باعتقال بنت بن علي.

وللتذكير، كان زين العابدين بن علي رئيسا لتونس منذ 7 نوفمبر 1987 إلى غاية الإطاحة به في 14  جانفي 2011 عقب احتجاجات شعبية. وتوفي يوم 19 سبتمبر 2019 في منفاه في المملكة العربية السعودية بعد معاناة مع المرض.

