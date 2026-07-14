اعتقال الصحفي الفرنكو-مغربي علي المرابط في طنجة

أدان الاتحاد الدولي للصحفيين اعتقال الصحفي الفرنكو-مغربي علي لمرابط من طرف السلطات المغربية وذلك فور وصوله إلى مطار طنجة في 12 جويلية الماضي، وذلك على خلفية مواقفه المنتقدة لسياسات المملكة في ملفات الحريات والفساد، والداعمة لقضية الصحراء الغربية وحراك الريف.

وأكد مكتب المدعي العام المغربي اليوم الثلاثاء، 14 جويلية، أن اعتقال الصحفي المقيم في برشلونة الإسبانية الصحفي جاء “بناءً على عدة مذكرات توقيف صدرت بحقه سابقاً (…) على خلفية نشر” سلسلة من “المنشورات الرقمية التي تتضمن عبارات تشهيرية ومسيئة لأفراد ومؤسسات، وتنم عن ازدراء لهيئات يحكمها القانون”.

وتم نُقل المرابط من مطار طنجة إلى الدار البيضاء، قبل وضعه رهن الاحتجاز، في إطار تحقيق حول تهمة “نشر معلومات كاذبة”.

وسبق وأن سجن الصحفي المرابط في عام 2003، والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، كما حُظرت مجلته الأسبوعية “دومان ماغازين” (Demain Magazine) ونسختها العربية، بعد إدانته بتهم شملت الإساءة إلى ملك المغرب.

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وأدان الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجي، اعتقال الصحفي قائلا “ندين بشدة اعتقال الصحفي علي المرابط ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه. ونحث السلطات المغربية على احترام حقوق المرابط. كما نجدد التأكيد على ضرورة أن يقوم المغرب بإصلاح قوانينه المتقادمة التي تجرّم المخالفات الصحفية. يجب إطلاق سراح علي المرابط”.