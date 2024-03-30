اعتقال المتورطين في تهديد دي ماريا وعائلته

أعلنت وزيرة الأمن الأرجنتينية، باتريشيا بولريتش، عن اعتقال ثلاثة أشخاص، للاشتباه في تورطهم في تهديد نجم كرة القدم الأرجنتينية، أنخيل دي ماريا وعائلته.

واعترف أحد المشتبه بهم، الذي كان قيد التحقيق بتهمة تهريب المخدرات عندما تم القبض عليه، بأنه واثنان من شركائه وجهوا التهديدات ضد عائلة دي ماريا، حسبما أفادت شبكة “سي ان ان”.

وتعرض منزل عائلة دي ماريا في روزاريو، شمال شرق الأرجنتين، الاثنين الماضي، لإطلاق نار من قبل سيارة كانت تسير بجواره، وتركت هناك رسالة مكتوبة تحذر الفائز بكأس العالم من العودة إلى فريق مسقط رأسه.

ووقع الهجوم بعد أن قال دي ماريا، والذي يلعب حاليا مع نادي بنفيكا البرتغالي، إنه يود إنهاء مسيرته الاحترافية في ‘روزاريو” سنترال، حيث بدأ مسيرته.