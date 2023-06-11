تم اعتقال الوزيرة الأولى الاسكتلندية السابقة نيكولا ستارجن، وذلك للتحقيق معها حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي الذي كانت تتزعمه حسب ما أفادت به البي بي سي اليوم الأحد 11 جوان.

وتم اليوم الأحد، اعتقال واستجواب الزعيمة الاسكتلندية السابقة، التي استقالت من منصبها في مارس الماضي. حيث تحقق الشرطة الاسكتلندية منذ عامين حول مصير أكثر من 600 ألف جنيه إسترليني (حوالي 700 ألف يورو) من التبرعات التي قدمها نشطاء للحزب.

حسب نفس المصدر، اعتقال الوزيرة الأولى السابقة الاسكتلندية التي تبلغ 52 عاما، يأتي بعد أن تم اعتقال زوجها، بيتر موريل، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لذات الحزب، قبل الإفراج عنه بعد ذلك في أفريل الماضي.

حيث فتشت الشرطة الاسكتلندية منزل السيدة ستارجن، في أقل من شهر منذ استقالتها من منصبها. كما تم تفتيش مقر الحزب الوطني الاسكتلندي الذي تتزعمه في 5 أبريل، مع اعتقال زوجها قبل الإفراج عنه لاحقًا دون توجيه اتهامات إليه بانتظار مزيد من التحقيق.

نفس المصدر أفاد أيضا أن الشرطة الاسكتلندية صادرت منزلا فاخرا لبيع السيارات يبلغ سعره نحو 110 آلاف جنيه استرليني من خارج منزل والدة موريل.

وبعد أسبوعين من ذلك، تم إلقاء القبض على أمين صندوق الحزب الوطني الاسكتلندي كولين بيتي كي يتم بعد ذلك إطلاق سراحه دون توجيه تهمة إليه. أمين صندوق الحزب الوطني الاسكتلندي استقال بعد ذلك.

وقد شغلت ستارجن منصب وزيرة أولى في اسكتلندا لأكثر من ثماني سنوات، فكانت في هذا المنصب من نوفمبر 2014 إلى غاية استقالتها في 28 مارس 2023.

ستارجن خلفها في منصبها على رأس الحزب الوطني الاسكتلندي ورئيس الوزراء الاسكتلندي، حمزة هارون يوسف بأمر ملكي. في عمر 38 سنة يعتبر حمزة هارون أول زعيم مسلم في اسكتلندا، بعد أن شغل عديد المناصب البرلمانية والوزارية.