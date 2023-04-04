اعتقال رئيس ” أنجي” السابق سعيد شعبان بسبب تبييض الأموال
أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن الرئيس السابق لنادي أنجي الفرانكو جزائري سعيد شعبان يتم التحقيق معه من قبل الشرطة، في تبييض أموال ضمن شبكة منظمة، والممارسات غير القانونية لوكلاء اللاعبين.
وأكدت صحيفة “لوباريزيان”، وعدة عناوين صحفية فرنسية، أن سعيد شعبان تم احتجازه من قبل الشرطة القضائية في “نانتير” ، للإجابة على أسئلة تدخل في إطار التحقيق.
Foot : Saïd Chabane, ex-président d’Angers, en garde à vue pour soupçons de blanchiment d’argent https://t.co/PUxrK3V3QP
— Le Figaro Sport (@Sport24Team) April 4, 2023
وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن الشرطة مهتمة بدفع أموال في عقود لاعبي نادي انجي، في السنوات الأخيرة.
🔵INFO LE PARISIEN | L’ex-président du club de foot d’Angers Saïd Chabane placé en garde à vue pour blanchiment en bande organisée
➡️ https://t.co/qoOd1b90rV pic.twitter.com/dfOnrEnveJ
— Le Parisien (@le_Parisien) April 4, 2023
كما يتم التحقيق في إمكانية دفع الأموال إلى وكلاء لاعبين غير مرخص لهم في فرنسا.