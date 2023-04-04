اعتقال رئيس ” أنجي” السابق سعيد شعبان بسبب تبييض الأموال

أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن الرئيس السابق لنادي أنجي الفرانكو جزائري سعيد شعبان يتم التحقيق معه من قبل الشرطة، في تبييض أموال ضمن شبكة منظمة، والممارسات غير القانونية لوكلاء اللاعبين.

وأكدت صحيفة “لوباريزيان”، وعدة عناوين صحفية فرنسية، أن سعيد شعبان تم احتجازه من قبل الشرطة القضائية في “نانتير” ، للإجابة على أسئلة تدخل في إطار التحقيق.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن الشرطة مهتمة بدفع أموال في عقود لاعبي نادي انجي، في السنوات الأخيرة.

كما يتم التحقيق في إمكانية دفع الأموال إلى وكلاء لاعبين غير مرخص لهم في فرنسا.