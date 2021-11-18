اعتقال شابة إيطالية بتهمة دعم زوجات مقاتلي داعش في ميلانو

اعتقلت الشرطة الإيطالية شابة في الـ 19 من عمرها، في ميلانو، بتهمة تأييد تنظيم داعش ومساعدة زوجات مقاتليه في إطار شبكة نسائية.

وقالت الشرطة، الأربعاء، إن الشابة المتحدرة من كوسوفو، أصبحت متطرفة في الـ16 وكانت” مؤيدة بشدة ” لتنظيم داعش المتطرف، وقبض عليها بتهمة الإرهاب الدولي.

وأضافت أنها تزوجت أخيراً متشدداً في ألمانيا وظلت على اتصال به في الأشهر العديدة الماضية.

وتردد أن للزوج، جذور عائلية في كوسوفو، صلات مع المتعاطف مع داعش الذي قتل أربعة أشخاص وجرح أكثر من 20 في هجوم إرهابي في فيينا في نوفمبر 2020.

وحسب الشرطة اكتشفت مواد دعائية مثل مقاطع فيديو لمقتل وقطع رأس المدرس الفرنسي صمويل باتي في أكتوبر 2020 وأكثر من 2000 محادثة مجرمة على هاتفها المحمول.

وأيضا تبين أنه كان للشابة دور مهم في دعم زوجات مقاتلي داعش المسجونين “عقائدياً ومادياً”.