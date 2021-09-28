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اعتقال شابتين في السعودية لرقصهما من نافذة السيارة!

جواهر الشروق
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اعتقال شابتين في السعودية لرقصهما من نافذة السيارة!

اعتقلت الشرطة السعودية، شابتين قامتا بالرقص من نافذة السيارة، بتهمة مخالفة الذوق العام، بعد تداول مقطع مصور لهما على نطاق واسع.

وكان نشطاء قد تداولوا فيديو الرقص مع استهجان تفشي مثل هذه الظواهر في بلد التوحيد، فتحركت السلطات لضبطهما بعد تحديد هويتهما.

وأفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية بأنه “إشارة إلى ظهور فتاتين مخالفتين للذوق العام، في مقطع فيديو بأحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر، من تحديد هويتهما وإحضارهما، وتطبيق عقوبة مخالفات المحافظة على الذوق العام بحقهما”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعادت نشر مقطع الفيديو على حسابها في “سناب شات” مموها، كما نشرته قناة الإخبارية السعودية على صفحتها في “تويتر”.

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التعليقات
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  • avancer lalour

    اعتقلت الشرطة السعودية، شابتين قامتا بالرقص من نافذة السيارة ليس لما يشكله ذلك من خطر على الشابتين وكذلك على السلامة المرورية حيث قد يتعرضن للسقوط أو يتسببن في حادث مرور ... وانما بتهمة مخالفة الذوق العام ...عجيب

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