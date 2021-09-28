اعتقال شابتين في السعودية لرقصهما من نافذة السيارة!
اعتقلت الشرطة السعودية، شابتين قامتا بالرقص من نافذة السيارة، بتهمة مخالفة الذوق العام، بعد تداول مقطع مصور لهما على نطاق واسع.
وكان نشطاء قد تداولوا فيديو الرقص مع استهجان تفشي مثل هذه الظواهر في بلد التوحيد، فتحركت السلطات لضبطهما بعد تحديد هويتهما.
عاجل..
شرطة المنطقة الشرقية تحدد هوية فتاتين ظهرتا في مقطع فيديو متداول بمحافظة الخبر يظهر فيه مخالفة الذوق العام بارتداء ملابس غير محتشمة و جرى تطبيق العقوبة بحقيهما. #تم_القبض pic.twitter.com/MKxJmurooa
— الموجز السعودي (@saudistuff) September 27, 2021
وأفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية بأنه “إشارة إلى ظهور فتاتين مخالفتين للذوق العام، في مقطع فيديو بأحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر، من تحديد هويتهما وإحضارهما، وتطبيق عقوبة مخالفات المحافظة على الذوق العام بحقهما”.
شرطة المنطقة الشرقية: تحديد هوية فتاتين خالفتا الذوق العام وتطبيق العقوبات المقررة تجاههما pic.twitter.com/1LAQZEXDqF
— الأمن العام (@security_gov) September 27, 2021
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعادت نشر مقطع الفيديو على حسابها في “سناب شات” مموها، كما نشرته قناة الإخبارية السعودية على صفحتها في “تويتر”.
فيديو | #شرطة_الشرقية: ضبط فتاتين خالفتا الذوق العام#الإخبارية pic.twitter.com/ucodmBw0up
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 27, 2021