اعتقال فتاة فلسطينية أثناء زيارة شقيقها في السجن بهذه التهمة!

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتاة فلسطينية، أثناء زيارة شقيقها المعتقل في سجن “رامون”، بتهمة تنفيذها طعن لسجّانة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن إدارة السجون اعتقلت أسيل التي تبلغ من العمر 23 عاما من مخيم بلاطة بنابلس، وهي شقيقة الأسير سبع الطيطي، إثر ضربها مجندة إسرائيلية قامت باستفزازها وتفتيشها بطريقة مهينة أثناء الزيارة، كما تم اعتقال والدتها وشقيقها اللذين كانا يرافقانها، وفق وكالة “سند للأنباء”.

غير أن إدارة السجن ادّعت أن الشابة الفلسطينية قامت بطعن السجّانة، وأصابتها بجروح طفيفة.

وأضاف “إعلام الأسرى” أن حالة من التوتر تسود سجن رامون، بينما أوقفت إدارة السجن زيارة أهالي الأسرى في أعقاب عملية الضرب التي تعرضت لها إحدى المجندات.

وعلى إثر الحدث، أشار “إعلام الأسرى” إلى أن الاحتلال أغلق السجن بشكل كامل، واحتجز أهالي الأسرى في قاعة الزيارة بـ”رامون”.”

يذكر أن الأسير سبع الطيطي شقيق الفتاة المعتقلة، تم اعتقاله منذ شهر أفريل الماضي وسيفرج عنه من سجون الاحتلال خلال الأيام القادمة.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ 4550 أسيرا، بينهم 32 أسيرة يقبعن غالبيتهنّ في سجن “الدامون”، و175 طفلا وقاصرا، و730 أسيرا إداريا.