اعتقال مقيمة أجنبية بالسعودية بعد نشرها فيديو عن ظاهرة التحرش في مكة
اعتقلت الأجهزة الأمنية السعودية، الخميس، مقيمة أجنبية، بعد نشرها فيديو عن ظاهرة التحرش في مكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية فقد أحالت السلطات المرأة التي تحمل الجنسية النيجيرية وهي في العقد الثاني من عمرها للنيابة العامة بتهمة الإساءة لسكان مكة “بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة”.
للأسف انتشرت في مكة المكرمة في هذه الأيام ظاهرة التحرش الجنسي واشتكت من ذلك سيدة نيجيرية مقيمة في مكة من خلال تصوير فيديو لها تشتكي فيه من عدم وجود ردع لذلك الجرم . فقامت السلطات #السعودية الباسلة بإعتقالها بدلا من إيجاد حل لتلك الكارثة.
أنه عصر #بن_سلمان عصر العهر والمجون .
— 🇪🇬Dr. Omar El shazly🇳🇱 (@OmarElshazly92) September 10, 2021
وقالت النيجيرية إنها شهدت العديد من مواقف التحرش خاصة من طرف سائقي سيارات الأجرة، وفي الشارع من شباب ورجال كبار بالسن يتصرفون كالمراهقين.
وتداول ناشطون على شبكات التواصل مقطع السيدة الذي استنكرت من حلاله تفشي التحرش في مدينة مكة تحوله لظاهرة ينبغي مواجهتها بوضع حد لتصرفات بعض الرجال، وفرض غرامات مالية.
واحتجت ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة بعد اعتقال المقيمة الأجنبية وتضامنّ معها، مؤكدات صدق أقوالها وضرورة عقاب المتحرشين الذين يشوّهون صورة الأماكن المقدسة.
“انتقدت التحرش في السعودية فاعتقلوها!”
ناشطات ينتقدن اعتقال نيجيرية
نشرت فيديو ضد التحرش في مكة!#جعفر_توك pic.twitter.com/9JuIAwEaMu
— Jaafar Abdul Karim 🍉 (@jaafarAbdulKari) September 10, 2021
وانتقد سعوديون تصرف السيدة وقالوا بأنها أخطأت بالتشهير بأماكن مقدسة مع أن الواجب عليها كمقيمة أجنبية أن تحترم قوانين البلد وإذا حصل تعرضت للتحرش تتقدم بشكوى.
طيب هذا تشهير ببلد وبمنطقه مقدسه المفترض ك اجنبيه تحترم قوانين البلد واذ احد تحرش فيها تروح تقدم شكوى بالمخفر او تصور المتحرشين مو تشهر ببلد عايشه بظلها وهذي بالمنطقه بالتحديد يزورها ملايين من كل العالم وفيها امن
— ندى فاضل (@Nada_Fadel) September 10, 2021