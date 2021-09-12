اعتقال مقيمة أجنبية بالسعودية بعد نشرها فيديو عن ظاهرة التحرش في مكة

اعتقلت الأجهزة الأمنية السعودية، الخميس، مقيمة أجنبية، بعد نشرها فيديو عن ظاهرة التحرش في مكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية فقد أحالت السلطات المرأة التي تحمل الجنسية النيجيرية وهي في العقد الثاني من عمرها للنيابة العامة بتهمة الإساءة لسكان مكة “بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة”.

وقالت النيجيرية إنها شهدت العديد من مواقف التحرش خاصة من طرف سائقي سيارات الأجرة، وفي الشارع من شباب ورجال كبار بالسن يتصرفون كالمراهقين.

وتداول ناشطون على شبكات التواصل مقطع السيدة الذي استنكرت من حلاله تفشي التحرش في مدينة مكة تحوله لظاهرة ينبغي مواجهتها بوضع حد لتصرفات بعض الرجال، وفرض غرامات مالية.

واحتجت ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة بعد اعتقال المقيمة الأجنبية وتضامنّ معها، مؤكدات صدق أقوالها وضرورة عقاب المتحرشين الذين يشوّهون صورة الأماكن المقدسة.

وانتقد سعوديون تصرف السيدة وقالوا بأنها أخطأت بالتشهير بأماكن مقدسة مع أن الواجب عليها كمقيمة أجنبية أن تحترم قوانين البلد وإذا حصل تعرضت للتحرش تتقدم بشكوى.