اعتقال يوتيوبر مغربية شهيرة بسبب فيديو مشين
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر اعتقال يوتيوبر مغربية شهيرة، قامت بنشر فيديو مشين، فجّر غضب نشطاء من داخل المملكة وخارجها.
واستهجن الكثيرون نشر اليوتيوبر الشهيرة “فتيحة روتيني اليومي” لفيديو وصفوه بالمخل والمقزز، يحوي صورها في المرحاض وهي تقضي حاجتها، فيما قال إعلاميون إنه لا بد من محاربة المحتويات التي تروج للتفاهة.
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، مساء اليوم الجمعة 7 أكتوبر الجاري، سيدة تبلغ من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في نشر وترويج محتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية تتضمن إخلالا علنيا بالحياء.#فتيحة_روتيني_اليومي
— حمزة بيردة (@hamzabirda) October 7, 2022
نحن في أمس الحاجة لدراسة إجتماعية ونفسية عميقة, ما يقع في المغرب ليس بصدفة، وليس بالامر الهين، أحداث بولفار أو فتيحة روتيني اليومي أو غير ذلك، كلها إشارات خطيرة جدا توحي بأن القادم قاتم وأنه إن لم يتم تدارك الأمر ووقف النزيف سنستيقظ يوما على كارثة بكل المقاييس ما وقع في البولفار
— يوسف (@yosomaka7) October 8, 2022
وقالت تقارير إخبارية إن السيدة متعودة على إثارة الجدل بما تقدمه من محتوى، لكن الفيديو الأخير دفع السلطات للتدخل فوراً واتخاذا الإجراءات القانونية بحقها لأنه تجاوز كل الحدود.
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قنوات التفاهة والرغبة المجنونة في كسب المال بأي طريقة وصلت الى السرعة القصوى..مع المدعوة فتيحة روتيني…وصلت الى المرحاض …والاصوات..
ولا اعرف النص القانوني الذي دفع السلطات الى اعتقالها..ولكنها تحتاج الى علاج نفسي وليس الى اعتقال pic.twitter.com/e1QZ9Xe2Dz
— لا (@justice26784698) October 8, 2022
في ذات السياق أعلنت مديرية أمن مدينة تمارة المغربية، حيث تسكن السيدة، اعتقالها، يوم الجمعة، مؤكدة أن القرار جاء على خلفية “إخلالها بالحياء بشكل علني”، فيما قال زوجها في تصريحات صحفية إنها لم تفعل شيئا من شأنه المساس بالجهة الأمنية.
وتحججّت المتهمة بأنها نشرت المشهد بسبب مرضها وأنها أرادت مشاركة متابعيها روتينها، مستشهدة بأنها أرفقت الفيديو بجملة: “سأعرض هذا المقطع على الطبيب لعله يرشدني لسبب مرضي”.
يذكر أن لقب “فتيحة روتيني اليومي” البالغة من العمر 42 عاماً، جاء نسبة لسلسلة فيديوهات التي اعتادت نشرها على أنها جزء من روتينها اليومي بمنصة يوتيوب، خلال السنوات الأخيرة.