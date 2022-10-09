اعتقال يوتيوبر مغربية شهيرة بسبب فيديو مشين

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر اعتقال يوتيوبر مغربية شهيرة، قامت بنشر فيديو مشين، فجّر غضب نشطاء من داخل المملكة وخارجها.

واستهجن الكثيرون نشر اليوتيوبر الشهيرة “فتيحة روتيني اليومي” لفيديو وصفوه بالمخل والمقزز، يحوي صورها في المرحاض وهي تقضي حاجتها، فيما قال إعلاميون إنه لا بد من محاربة المحتويات التي تروج للتفاهة.

وقالت تقارير إخبارية إن السيدة متعودة على إثارة الجدل بما تقدمه من محتوى، لكن الفيديو الأخير دفع السلطات للتدخل فوراً واتخاذا الإجراءات القانونية بحقها لأنه تجاوز كل الحدود.

في ذات السياق أعلنت مديرية أمن مدينة تمارة المغربية، حيث تسكن السيدة، اعتقالها، يوم الجمعة، مؤكدة أن القرار جاء على خلفية “إخلالها بالحياء بشكل علني”، فيما قال زوجها في تصريحات صحفية إنها لم تفعل شيئا من شأنه المساس بالجهة الأمنية.

وتحججّت المتهمة بأنها نشرت المشهد بسبب مرضها وأنها أرادت مشاركة متابعيها روتينها، مستشهدة بأنها أرفقت الفيديو بجملة: “سأعرض هذا المقطع على الطبيب لعله يرشدني لسبب مرضي”.

يذكر أن لقب “فتيحة روتيني اليومي” البالغة من العمر 42 عاماً، جاء نسبة لسلسلة فيديوهات التي اعتادت نشرها على أنها جزء من روتينها اليومي بمنصة يوتيوب، خلال السنوات الأخيرة.