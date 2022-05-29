اعتقال 105 متورطّين في أعمال الشغب قبل نهائي رابطة الأبطال في باريس

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مساء الأحد، عن اعتقال 105 أشخاص في باريس. على خلفية أعمال الشغب التي سبقت نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وتأجلت مقابلة النهائي بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي بملعب سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس، لمدة 36 دقيقة بسبب أعمال الشغب.

ووقعت الأحداث عقب محاولة عدد من المشجعين تسلق سياج الملعب للدخول من دون تذاكر، أو باستعمال تذاكر مزوّرة، حسب ما أكدته جهات رسمية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في تغريدة على تويتر إن “الآلاف من المشجعين البريطانيين بدون تذاكر أو مع تذاكر مزوّرة، حاولوا اقتحام الملعب”.