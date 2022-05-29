-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

اعتقال 105 متورطّين في أعمال الشغب قبل نهائي رابطة الأبطال في باريس

الشروق أونلاين
  • 102
  • 0
اعتقال 105 متورطّين في أعمال الشغب قبل نهائي رابطة الأبطال في باريس
ح.م
جانب من أعمال الشغب في باريس

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مساء الأحد، عن اعتقال 105 أشخاص في باريس. على خلفية أعمال الشغب التي سبقت نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وتأجلت مقابلة النهائي بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي بملعب سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس، لمدة 36 دقيقة بسبب أعمال الشغب.

ووقعت الأحداث عقب محاولة عدد من المشجعين تسلق سياج الملعب للدخول من دون تذاكر، أو باستعمال تذاكر مزوّرة، حسب ما أكدته جهات رسمية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في تغريدة على تويتر إن “الآلاف من المشجعين البريطانيين بدون تذاكر أو مع تذاكر مزوّرة، حاولوا اقتحام الملعب”.

مقالات ذات صلة
نيجيريا: مقتل العشرات في تدافع للحصول على طعام من الكنيسة

نيجيريا: مقتل العشرات في تدافع للحصول على طعام من الكنيسة

الثورة الجزائرية موضوع مؤتمر المركز العربي للأبحاث

الثورة الجزائرية موضوع مؤتمر المركز العربي للأبحاث

كتاب توثيقي عن حياة أحمد بن عيسى في أربعينيته

كتاب توثيقي عن حياة أحمد بن عيسى في أربعينيته

بالصور.. أول حفل زفاف افتراضي في دولة عربية

بالصور.. أول حفل زفاف افتراضي في دولة عربية

الرواية تكرّم أصدقاء الثورة وتبرز ثراء الثقافة الجزائرية

الرواية تكرّم أصدقاء الثورة وتبرز ثراء الثقافة الجزائرية

هذا ما خسرته كيندر بعد أزمة السالمونيلا

هذا ما خسرته كيندر بعد أزمة السالمونيلا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد