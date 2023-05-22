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الجزائر

اعتقال 3 مجرمين مسلحين اعتدوا على المواطنين في تمنراست

ي.ك
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اعتقال 3 مجرمين مسلحين اعتدوا على المواطنين في تمنراست
ح.م
صورة للموقوفين

أوقفت مصالح الدرك الوطني بالناحية العسكرية السادسة، بولاية تمنراست، 3 مجرمين مسلحين اعتدوا على المواطنين، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ومكنت العملية التي قامت بها مصالح الدرك الوطني يوم 11 ماي، من تحييد عناصر مجموعة إجرامية متكونة من ثلاثة مجرمين.

كما تم استرجاع مسدس رشاش من نوع “كلاشنيكوف” و4 مخازن ذخيرة و103 طلقة عيار 7.62 39X ملم، ومركبتين رباعيتي الدفع وهواتف نقالة.

وأفاد ذات البيان أنه تم تقديم أفراد العصابة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست، حيث تم وضعهم رهن الحبس المؤقت.

ووجهت للموقوفين تهم تكوين جمعية أشرار وبث الرعب في أوساط السكان، وحيازة سلاح حربي وذخيرة من الصنف الأول دون رخصة وكذا جناية السرقة باستعمال السلاح.

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