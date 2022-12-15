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اعتقال 40 شخصا من اليمين المتطرف في باريس بعد مواجهة فرنسا والمغرب

عمر سلامي
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اعتقال 40 شخصا من اليمين المتطرف في باريس بعد مواجهة فرنسا والمغرب
ح.م
إعتقالات في باريس بعد مباراة فرنسا والمغرب

اعتقلت الشرطة الفرنسية، سهرة الأربعاء، مجموعة تضم 40 شخصا، ينتمون إلى حركة قريبة من اليمين المتطرف، كانت تتأهب للقيام بأعمال عنف في “الشانزليزيه” بباريس، بعد نهاية مباراة فرنسا والمغرب.

وأكدت وسائل إعلام فرنسية، حسب مصادر من الشرطة، أن المجموعة كانت تحمل أسلحة محظورة.

وتم  اعتقال مجموعة الأشخاص، بفضل نظام المراقبة والوقاية المعمول به حول الشانزليزيه، بعد أن تم تعبئة حوالي 2200 من رجال الشرطة والدرك في باريس مساء الأربعاء للإشراف على الاحتفالات عقب مباراة فرنسا والمغرب، في نصف نهائي كأس العالم.

وألقي القبض على المجموعة في الدائرة السابعة عشرة بالعاصمة خلال عملية تفتيش بتهمة “التجمع بهدف ارتكاب أعمال عنف” وحمل أسلحة ممنوعة، خاصة في ظل امتلاك الشرطة لمعلومات عن انتماء أفراد من المجموعة إلى حركة قريبة من اليمين المتطرف.

وحسب وسائل إعلام فرنسية فإنه في المجموع، تم اعتقال 115 شخصًا في منطقة باريس، خلال الاحتفالات التي أعقبت مباراة فرنسا والمغرب، التي انتهت بتأهل الديوك إلى النهائي، عقب الفوز بثنائية نظيفة.

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