اعتقل في 2017.. السعودية تفرج عن الداعية علي أبو الحسن

قال حساب “معتقلي الرأي”، إن السلطات السعودية أفرجت عن الداعية علي أبو الحسن، بعد قضائه نحو 4 سنوات ونصف في السجن.

وأوضح الحساب أن الإفراج عن أبو الحسن المعتقل منذ العام 2017، جاء بعد يوم واحد من وفاة والده.

وفي منتصف العام 2019، منعت السلطات السعودية أبو الحسن من الخروج لحضور جنازة والدته.

واعتقلت السلطات السعودية، الداعية علي أبو الحسن، في سبتمبر من العام 2017، دون توجيه تهمة رسمية ضده.

وأبو الحسن، اكتسب شعبية واسعة خلال السنوات الماضية، من خلال الفيديوهات الدعوية والروحانية التي ينشرها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر القنوات الفضائية.

وتعتقل السلطات السعودية مجموعة كبيرة من الدعاة والصحفيين والأكاديميين، وذلك منذ تولي محمد ابن سلمان منصب ولاية العهد.