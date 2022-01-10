اعتقل في 2017.. السعودية تفرج عن الداعية علي أبو الحسن
قال حساب “معتقلي الرأي”، إن السلطات السعودية أفرجت عن الداعية علي أبو الحسن، بعد قضائه نحو 4 سنوات ونصف في السجن.
وأوضح الحساب أن الإفراج عن أبو الحسن المعتقل منذ العام 2017، جاء بعد يوم واحد من وفاة والده.
🔴 تأكد لنا إطلاق سراح الداعية الشيخ #علي_أبو_الحسن، منذ ديسمبر 2021، بعد قضائه 4 سنوات ونصف خلف قضبان السجن. pic.twitter.com/cTcXmCYWtE
— معتقلي الرأي (@m3takl) January 10, 2022
وفي منتصف العام 2019، منعت السلطات السعودية أبو الحسن من الخروج لحضور جنازة والدته.
واعتقلت السلطات السعودية، الداعية علي أبو الحسن، في سبتمبر من العام 2017، دون توجيه تهمة رسمية ضده.
وأبو الحسن، اكتسب شعبية واسعة خلال السنوات الماضية، من خلال الفيديوهات الدعوية والروحانية التي ينشرها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر القنوات الفضائية.
وتعتقل السلطات السعودية مجموعة كبيرة من الدعاة والصحفيين والأكاديميين، وذلك منذ تولي محمد ابن سلمان منصب ولاية العهد.