اعتمادات استيراد السيارات الجديدة بداية من 5 جويلية

الشروع في إيداع الملفات

يرتقب أن تفصل وزارة الصناعة في الملفات المودعة من طرف وكلاء السيارات المعتمدين، لنيل اعتماد ممارسة نشاط استيراد السيارات الجديدة، بداية من تاريخ 5 جويلية المقبل، أي في ظرف 20 يوما من بداية استقبال الملفات، التي تم الشروع فيها نهار أمس، وتؤكد مصادر من وزارة الصناعة أن الطابق الرابع للوزارة، شهد أمس، توافدا للوكلاء لإيداع الملف منهم متعاملون للحافلات و3 متعاملين للشاحنات و4 متعاملين للسيارات السياحية.

ودعت وزارة الصناعة في بيان لها، الثلاثاء، كافة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تسجيل ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة، إلى إيداع ملفاتهم وطلب التسجيل على مستوى الأمانة التقنية للجنة المكلفة بمعالجة الطلبات للحصول على الاعتماد، مع العلم أن الملفات يتم إيداعها الأحد والثلاثاء، وهي أيام الاستقبال على مستوى الوزارات، ويتم ايداعها على مستوى الطابق الرابع لوزارة الصناعة.

ووفقا لما يتضمنه دفتر الشروط المنظم للنشاط، يتكون الملف المطلوب للحصول على اعتماد من طلب اعتماد، دفتر شروط وبطاقة تعهد، وشهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر تثبت وجود الوثائق ومطابقتها وسريان مفعولها، وهي القانون الأساسي للشركة وبطاقة التعريف الجبائية والسجل التجاري ومستخرج الجداول الضريبية المسوّاة، ووثيقة محيّنة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ إيداع الطلب، وقائمة المستخدمين ومؤهلاتهم وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونسخة من عقد وكالة حصرية، مع المصنع صلاحيته 5 سنوات على الأقل والوثائق التي تثبت وجود منشآت التخزين وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار ما بعد البيع، أو عقود تأجير المنشآت لمدة لا تقل عن 10 سنوات والتصريح بالنزاهة يقدمه المسير.

ووفقا للإجراءات المنتظرة، يقوم المدير الولائي للصناعة بزيارة ميدانية للمنشآت للتفتيش والمطابقة قبل منح الاعتماد وكل رأي سلبي تصدره اللجنة يجب أن يكون مبررا قانونا ويتم إرساله وفق مراسلة إدارية في أجل أقصاه 20 يوما، ويمكن للطالب الذي يعتبر نفسه متضررا التقدم بالطعن خلال 15 يوما أقصى تقدير، ولجنة الطعن ترد خلال أجل 20 يوما.

ولا يمكن للطاعن في حال الرد السلبي إيداع ملف آخر إلا في ظرف 6 أشهر، كما يجب أن تكون له منشآت ملائمة لقطع البيع والتخزين وما بعد البيع ويجب أن تكون هذه المنشآت ملائمة للنشاط المقرر ومع الممارسات الجديدة المعمول بها في الخدمة ومنشآت أساسية خاصة للوكيل أو اللجوء إلى موزعين معتمدين كما تقوم مصالح المناجم بمطابقة هذه السيارات على مستوى الميناء قبل التخليص الجمركي.