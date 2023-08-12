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اعتماد أول سفير للسعودية لدى فلسطين

الشروق أونلاين
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اعتماد أول سفير للسعودية لدى فلسطين
أرشيف
العاهل السعودي الملك سلمان

اعتمد يوم السبت رسميا أول سفير غير مقيم للمملكة السعودية لدى فلسطين. وهو الدبلوماسي نايف السديري الذي سيتولى أيضا مهام قنصل المملكة العام في القدس.

واستلم مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، نسخة من أوراق اعتماد السفير المفوض فوق العادة للعاهل السعودي لدى دولة فلسطين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في فلسطين إن تسليم أوراق الاعتماد الأصلية لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، سيتمّ “في القريب العاجل”.

واستُقبل السفير الأول من نوعه للسعودية في فلسطين، بمقر السفارة الفلسطينية لدى الأردن، حسب ما أشارت إليه الوكالة.

وقال الخالدي في تصريح بالمناسبة:”نرحب بسفير المملكة العربية السعودية. مؤكدين أن هذه الخطوة الهامة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين”.

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