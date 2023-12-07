اعتماد اقتراح الجزائر للصناعة والاستثمار بإفريقيا

اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية..

اعتمد وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مقترح الجزائر بخصوص إعادة صياغة التقرير المتعلق بالصناعة والاستثمار. ونسبة الإدماج في إفريقيا.

جاء ذلك في اختتام أشغال الاجتماع الـ12 لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بالعاصمة دار السلام بجمهورية تنزانيا المتحدة. حسب بيان وزارة التجارة.

وقال وزير التجارة الطيب زيتوني: “تقرر رفع هذا التقرير إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء التجارة الذي سينعقد في جنوب إفريقيا للمصادقة عليه والاعتماد نهائيا للصيغة التي اقترحتها الجزائر”.

وأكد زيتوني على ضرورة “تسريع وضع حيز التنفيذ ما تبقى من الملفات قيد النقاش، والابتعاد عن كل ما يعطل وضع الأسس الحقيقية لهذا الفضاء التشاركي التجاري”.

“من خلال تبني الملفات قيد المناقشة، كملف قواعد المنشأ المتعلق بقطاع النسيج والسيارات ونسبة الإدماج”، يضيف وزير التجارة.

كما رافع الوزير -حسب البيان- من أجل “تعزيز التعاون القاري في إطار منطقة التجارة الحرة، مؤكدا على ضرورة استكمال المفاوضات بشأن الملفات العالقة”.