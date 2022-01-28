اعتماد الجواز الصحي الجزائري لدخول المملكة المتحدة

الجوية الجزائرية :

يمكن للمسافرين الجزائريين الملقحين اعتبارا من 11 فبراير القادم، الدخول إلى المملكة المتحدة بتقديم شهادة تلقيح تسلمها السلطات الصحية الجزائرية، حسب ما أعلنته شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

ولدى إعلانها عن التحيين الأخير للشروط التي وضعتها سلطات هذا البلد للدخول إليه، أوضحت شركة الخطوط الجوية الجزائرية على صفحتها فايسوبك أنه “يتوجب على المسافرين المتوجهين إلى هذا البلد أو الذين يعبرونه أن يكونوا ملقحين تماما”.

وتتمثل أنواع التلقيح التي رخصت لها السلطات البريطانية في كل من لقاح كوفاكسين وموديرنا وجانسن (لقاح بجرعة واحدة) ونوفافاكس (نوفاكسوفيد وكوفوفاكس) وأوسكفورد /أسترا زينيكا وبفايزر بيونتيك وسينوفارم بكين وسينوفاك-كورونافاك حسب ذات المصدر.

في هذا الخصوص، أكدت الشركة أن الجزائر ستضاف إلى هذا الترتيب اعتبارا من الـ11 فيفري 2022، مضيفة أن “إثبات تلقي اللقاح سيتم من خلال شهادة تلقيح جزائرية، وعليه، فإن فحص بي سي آر (PCR) أو فحص الأجسام المضادة (Antigen) 48 ساعة قبل الرحلة “لم يعد مطلوبا من المسافرين الملقحين” حسب الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المؤهلين هم الرعايا البريطانيون والرعايا الإليرلانديون ومقيمو المملكة المتحدة والمتحصلون على تأشيرات C الخاصة بالأعمال وتأشيرة D التي تسلمها المصالح القنصلية البريطانية.