“اعتماد تقنية “الفار” مرهون بتوفر متعامل تكنولوجي”

رئيس اللجنة الفديرالية لتحكيم محمد بيشاري يكشف:

برّر رئيس اللجنة الفيديرالية للتحكيم للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد بيشاري التأخر المسجل في استعمال تقنية الفار (الفيديو المساعد للتحكيم) بالجزائر، بغياب متعامل تكنولوجي متخصص في هذا المجال.

وأوضح بيشاري على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا: “إن مسألة اعتماد تقنية “الفار” بالجزائر، متقدمة جدا بعد تسجيلها على “قاعدة الفار” التابعة للاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) من طرف المكلف بالمشروع، كما تم تنصيب المستشارين، لكن بقي عامل واحد أساسي وضروري وهو العثور على متعامل تكنولوجي، وهو ملف ستأخذه الاتحادية الجزائرية بعين الاعتبار”.

كان محمد بيشاري قد أعلن قبيل انطلاق الموسم الكروي، 2021-2022، بأن تقنية “الفار” ستكون جديد بطولة الرابطة الأولى، لكن يبقى استعمالها دائما في الانتظار، في الوقت الذي دخلت فيه منافسة الرابطة الأولى جولتها الثامنة عشرة. وأشار بيشاري :” بأنه في حال العثورعلى متعامل تكنولوجي، سيتم بعث هذه التقنية في أقرب وقت في منافسة البطولة، كما أن الفيفا ستوافق على استعمال هذه التقنية” مضيفا:”لقد قمنا بتنظيم ملتقى خاص بالفار بواسطة التواصل المرئي عن بعد، اشرف عليه الحكم السنغالي مالنغ ديدهيو الذي دام خمسة أيام، هذا الملف متقدم جدا، و يبقى عنصر واحد يجب حله وهو المتعامل التكنولوجي، وعلى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اتخاذ قرر حاسم في هذا الموضوع”.

وسيتم استعمال تقنية “الفيديو المساعد للتحكيم” لأول مرة في الجزائر، خلال المباراة الدولية، بين الجزائر والكاميرون المقررة يوم 29 مارس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة لحساب إياب المباراة الفاصلة لكأس العالم-2022 بقطر.

ويقول بيشاري في هذا السياق: “سيلاحظ الجميع بأن مباراة، الجزائر والكاميرون، ستكون فرصة بأن كل شيء جاهز للسير الحسن لهذه التقنية على مستوى ملاعبنا”، وختم مسؤول لجنة التحكيم بالفاف قائلا: “لقد شرعنا في تكوين الحكام لتلقي أبجديات هذه التقنية، بالإضافة إلى الحكام الدوليين الخمسة، سيكون 30 حكما آخر”.