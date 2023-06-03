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العالم

اعتماد سفيرين للصحراء الغربية في دولتين بأمريكا اللاتينية

الشروق أونلاين
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اعتماد سفيرين للصحراء الغربية في دولتين بأمريكا اللاتينية
ح.م
السفير الصحراوي في كولومبيا

وافقت كولومبيا وبوليفيا على اعتماد سفيرين لجمهورية الصحراء الغربية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

وأوضح السفير الصحراوي المكلّف بأمريكا اللاتينية والكاريبي محمد أزروك أن بوليفيا وكولومبيا قد وافقت على اعتماد كل من أحمتو محمد سالم و أماه يحظيه، كسفيرين مفوضين فوق العادة للجمهورية الصحراوية.

وعبر محمد أزروك عن امتنانه لحكومتي الدولتين، مؤكدا أن تعيين السفيرين يعدّ “تعزيزا لمكانة الجمهورية الصحراوية دوليا بصفة عامة، وعلى مستوى أمريكا اللاتينية بصفة خاصة”.

وأضاف الدبلوماسي الصحراوي:”سيعزّز ذلك من علاقات الجمهورية الصحراوية مع دول أمريكا اللاتينية، ويجهض المحاولات المغربية لتشويه سمعة الشعب الصحراوي وحقه المشروع في الحرية وتقرير المصير”.

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