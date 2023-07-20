اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى فنلندا

وافقت الحكومة الفنلندية يوم الخميس، على اعتماد محمد بوروبة سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر لدى جمهورية فنلندا.

وسبق لمحمد بوروبة أن شغل منصب سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إلى جانب سفارة الجزائر لدى الأردن.

وفنلندا هي إحدى دول الاتحاد الأوروبي منذ العام 1995، وحلف الناتو عام 20220. وقد أعلنت استقلالها عن الامبراطورية الروسية في 1917.

ولا يتجاوز عدد سكان البلاد التي تفوق مساحتها 338 ألف كيلومتر مربع، الـ6 ملايين نسمة. لكنها واحدة من أغنى دول العالم، حيث يصل نصيب الفرد فيها من الناتج الوطني إلى 54 ألف دولار.