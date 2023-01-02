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الجزائر

اعتماد سفير جديد للجزائر لدى جزر فيجي

الشروق أونلاين
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اعتماد سفير جديد للجزائر لدى جزر فيجي
أرشيف
وزارة الخارجية

وافقت حكومة جمهورية فيجي على اعتماد نور الدين بن فريحة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر، حسب ما أفاد به بيان للخارجية يوم الإثنين.

وأوضح بيان وزارة الخارجية، أن سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية فيجي، سيقيم بالعاصمة الأسترالية كانبيرا.

وجمهورية فيجي هي أرخبيل يتكوّن من 332 جزيرة في جنوب المحيط الهادئ. ويبلغ عدد سكانها 850 ألف نسمة، بينهم نحو 16 ألف مسلم، معظمهم مهاجرون هنود وباكستانيون.

وحصلت فيجي على استقلالها في العام 1970، بعد 96 عام من الاحتلال البريطاني. وتعتبر الزراعة المورد الاقتصادي الأول لهذه البلاد.

موقع جزر فيجي..

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