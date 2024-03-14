اعتماد شركة جديدة كوسيط في عمليات البورصة وهذا نشاطها

أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوصوب) الأربعاء في بيان أنها منحت الاعتماد لشركة “إنفست ماركت” وهي شركة ذات مساهمة كوسيط جديد في عمليات البورصة.

وأوضحت اللجنة أن منح الاعتماد لهذه الشركة يأتي وفقا لأحكام النظام رقم 15-101 الصادر في 15 أبريل 2015 , مضيفة أن هذا الوسيط يدخل في النشاط بعد مساهمته في رأس مال شركة بورصة القيم.

أما بخصوص النشاطات التي يسمح بممارستها من قبل الشركة المعتمدة فيتعلق الأمر بالتداول للحساب الخاص والتداول لحساب الغير والاستشارات في مجال توظيف القيم المنقولة وكذا توظيف القيم المنقولة والمنتجات المالية.

كما يرخص لـ “إنفست ماركت” كذلك بالقيام بالتسيير الفردي لمحافظ القيم المنقولة بموجب تفويض تقديم الاستشارات للشركات في مجال هيكلة رأس المال والادماج وإعادة شراء المؤسسات، حسب اللجنة ذاتها.

ووفق البيان فمن شأن دخول متعامل جديد إلى السوق المالي بـ “خلق بيئة أكثر تنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة ومستثمرين في البورصة وأيضا المساهمة في توسيع نطاق أنشطة السوق، خاصة في ضوء الديناميكية التي يشهدها السوق المالي الجزائري حاليا”.

في ذات السياق، أكدت اللجنة أن طرح أسهم البنوك العمومية في البورصة يشكل “خطوة جوهرية” تعزز هذه الديناميكية مبرزة دعمها لأي مبادرة تهدف الى زيادة مساهمة السوق المالي في تمويل الاقتصاد الوطني داعية جميع الفاعلين في السوق لمواصلة العمل سويا لتطوير هذا السوق وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.

كما ذكر البيان بأن الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين حاليا هم بنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك وبنك البركة- الجزائر، وسوسيتي جنرال الجزائر، والسلام بنك، وتيل مارکت.