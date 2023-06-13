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الجزائر

اعتماد شهادات جامعية جديدة للتوظيف في قطاع التربية

محمد عبد المؤمن
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اعتماد شهادات جامعية جديدة للتوظيف في قطاع التربية
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اعتماد شهادات جديدة لتوظيف الأساتذة

وقّع وزير التربية عبد الحكيم بلعابد قرار وزاريا مشتركا يتضمن اعتماد شهادات جامعية جديدة للتوظيف في أسلاك ورتب القطاع.

ويتعلق الأمر حسب ما ينص عليه القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 39) برتبتي:

  • أستاذ التعليم الابتدائي في مادة التربية البدنية،
  • وأستاذ التعليم الثانوي في مادتي المسرح والسينما والسمعي البصري.

فلتوظيف أساتذة التربية البدنية للتعليم الابتدائي يشترط القرار حصول المرشّحين على شهادة الليسانس في:

  • في التربية البدنية بكل تخصصاتها،
  •  أو علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
  • أو التربية البدنية والرياضية.

وسيتمّ بالفعل توظيف 12 ألف أستاذ لتأطير الرياضة المدرسية في التعليم الابتدائي، بناء على توجيه رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء شهر أفريل الماضي.

أما بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي، فإن النص يشترط لتوظيف مدرّسي مادة المسرح الحصول على شهادة ماستر في الفنون في تخصصات:

  • فنون العرض (دراسات مسرحية – فنون درامية – نقد العرض المسرحي – دراماتورجيا العرض المسرحي- التمثيل وفنون العرض – مسرح مغاربي – نقد مسرحي – إخراج مسرحي).

كما يشترط لتوظيف أساتذة مادة السينما والسمعي البصري أن يكون المترشّحون من حاملي شهادة ماستر الفنون في تخصّصات:

  •  فنون العرض ( نقد سينمائي وسمعي بصري – سينما وثائقية – نقد سينماتوغرافي – دراسات سينماتوغرافية)،
  • فنون بصرية (إدارة التصوير).

وتدرّس مادتا المسرح، والسينما والسمعي البصري، لتلاميذ شعبة الفنون التي استحدثت بداية من الموسم الدراسي 2022-2023.

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