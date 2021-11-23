اعتماد عبد العزيز جراد سفيرا للجزائر لدى السويد

وافقت الحكومة السويدية على اعتماد عبد العزيز جراد سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى مملكة السويد.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، الثلاثاء، فقد وافقت الحكومة السويدية على اعتماد عبد العزيز جراد سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة السويد.

وبتاريخ 24 جوان 2021 قدم الوزير الأول السابق استقالة حكومته لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية “تبعًا لإعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية والنهائية لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني،بتاريخ 12 ذي القعدة 1442،الموافق لـ 23جوان 2021، يقدم الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون،اليوم،في الساعة 11:30 صباحًا، وذلك طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور”.