اعتماد فرق إعلامية لتغطية أشغال الدورة البرلمانية 2025-2026

لتسهيل مهام وسائل الإعلام الوطنية

أعلن مجلس الأمة، الأحد، عن إجراءات جديدة لتسهيل مهام وسائل الإعلام الوطنية خلال تغطيتها لنشاطات الدورة البرلمانية 2025-2026، حيث بادر قسم الإعلام والاتصال إلى اعتماد ثلاث فرق صحفية وتقنية عن كل وسيلة إعلامية تُكلف بمتابعة أشغال المجلس.

ودعا المجلس في بيان له مسؤولي المؤسسات الإعلامية إلى إرسال قوائم الفرق المراد اعتمادها عبر البريد الإلكتروني dcom@majliselouma.dz أو على الرقمين 021.73.62.73 / 021.73.61.12، على أن تكون هذه القوائم مرفقة بمدونة السلوك ممضية ومختومة من طرف مدير المؤسسة أو من ينوب عنه.

وأشار المجلس إلى أن مدونة السلوك يمكن تحميلها من موقعه الرسمي عبر الرابط.