اعتماد قسيمة “الأبوستيل”.. تفاصيل الرسوم وكيفية الحصول عليها

أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن كيفيات دفع حق الطابع الخاص بشهادة التصديق الدولي “الأبوستيل”، وذلك بالتزامن مع إعلان بريد الجزائر دخولها حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الخميس 09 جويلية الجاري.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن حق الطابع الخاص بشهادة “الأبوستيل” حُدد بقيمة 1500 دينار جزائري عن كل شهادة يتم تسليمها، على أن يتحمل طالب الخدمة هذه الرسوم.

وأضافت أن دفع هذا الحق يتم لدى قباضات الضرائب أو مكاتب البريد المؤهلة، حيث يتسلم المعني قسيمة ملصقة ومؤمنة تُرفق بشهادة “الأبوستيل”.

وأشار البلاغ إلى أنه في حالة ضياع القسيمة أو تلفها أو سرقتها، يمكن طلب نسخة ثانية لدى الهيئة المصدرة لها، مقابل دفع حق طابع مخفض قدره 600 دينار جزائري.

وأكدت المديرية أن هذا الإجراء يخص حصريا الوثائق الرسمية الموجهة للاستعمال في الدول المنضمة إلى اتفاقية لاهاي، والصادرة عن عدد من القطاعات، من بينها وزارات الداخلية، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، والتكوين والتعليم المهنيين.

كما أوضحت أن طلبات الحصول على شهادة “الأبوستيل” تُودع إلكترونيًا عبر البوابة الوطنية المخصصة لذلك، أو وفق الكيفيات التي تحددها الإدارات المختصة.

ودعت المواطنين المعنيين إلى استكمال إجراءات دفع حق الطابع لدى قباضات الضرائب أو مكاتب البريد المؤهلة، مؤكدة أن هذا النظام يندرج في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم خدمة عمومية أكثر جودة وفعالية.

وأعلنت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة تسويق قسيمة “الأبوستيل”، في إطار جهودها الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمة العمومية من المواطنين.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن الخدمة دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 09 جويلية 2026، حيث أصبح بإمكان المواطنين اقتناء قسيمة (Apostille) مباشرة من مكاتب البريد.