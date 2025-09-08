اعتماد قياس ألماني جديد لمركز تنمية الطاقات المتجددة

أجرى كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نورالدين ياسع، اليوم الاثنين، لقاء ثنائيا مع، ممثل المعهد الألماني للقياس (PTB) التابع لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، كارل فيليكس وولف.

وحسب بيان الوزارة الوصية، تحصّل مركز تنمية الطاقات المتجددة على اعتمادات وفقا لمعيار ISO/IEC 17025:2017، لاسيما بخصوص مختبر معايرة أجهزة قياس الإشعاع الشمسي(البيرانومترات)، وكذا مختبر اختبار أداء وموثوقية أجهزة الاستشعار الحرارية الشمسية، مما جعل الجزائر رائدة إقليميا في مجال البنية التحتية للجودة للطاقات المتجددة على المستوى الأفريقي والعربي.

وقد أشاد الطرفان بنجاح التعاون السابق بين المعهد الألماني PTB ومركز تنمية الطاقات المتجددة (CDER)في إطار مشروع “تعزيز البنية التحتية للجودة للطاقة الشمسية في المغرب العربي”.

وأكد الطرفان على أهمية تطوير التعاون في مجالات التكوين والمساندة التقنية والمقارنات البينية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية في التقييس، المعايرة ومراقبة الجودة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

كما تم التطرق إلى إمكانيات تعزيز قدرات المؤسسات الجزائرية في مجال خدمات البنية التحتية للجودة ذات الأولوية لقطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال تحديد الأولويات في سلسلة القيمة للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الجهات المعنية وتطوير قدرات المؤسسات المختصة لتقديم خدمات البنية التحتية للجودة، وكذا التوعية بأهمية هذه الخدمات في القطاع.