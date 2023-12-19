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الجزائر

اعتماد مخطط جديد لضمان وفرة المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية الأساسية

الشروق أونلاين
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اعتماد مخطط جديد لضمان وفرة المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية الأساسية
زيتوني وشرفة

أكد وزيرا التجارة الطيب زيتوني والفلاحة يوسف شرفة، يوم الثلاثاء، على اعتماد مخطط جديد بين القطاعين، يضمن وفرة المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية الأساسية في السوق الوطنية. 

جاء ذلك في “اجتماع تنسيقي مع إطارات التجارة والفلاحة، خصص لضمان وفرة وتموين وتطوير نظام التوزيع، لمختلف المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية الأساسية”، حسب بيان وزارة التجارة.

وكشف البيان أنه تمّ خلال هذا الاجتماع “عرض مختلف النتائج الميدانية المسجلة على مستوى كل قطاع، قصد تأطير الاختلالات ووضع خارطة طريق موحدة. لضمان تموين مستمر للمنتجات واسعة الاستهلاك مع مراقبة الأسعار”.

وركز الوزيران زيتوني وشرفة على “الإجراءات الإستباقية لتموين السوق الوطنية بمختلف السلع المنتجة محليا أو المستوردة، لوضع حد لأي تذبذب”.

“وتحقيق استقرار أسعار كل المنتجات خلال فترات الطلب المرتفعة، عبر كامل التراب الوطني، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية”، يضيف البيان.

وتناول الاجتماع أيضا “الإستعدادات الجارية لشهر رمضان الكريم، وتحديد الآليات والإجراءات اللازمة لضمان توفر مختلف المنتجات وتوزيعها بشكل فعّال”.

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