اعتماد 4 سفراء جدد للجزائر بهذه الدول

كشفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الإثنين، عن اعتماد 4 سفراء جدد للجزائر بدول مدغشقر، السويد، تيمور الشرقية ولوكسمبورغ الكبرى.

ووافقت حكومة مدغشقر على تعيين فيلالي غويني سفيرًا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية لدى مدغشقر. فيما وافقت الحكومة السويدية على تعيين صديق سعودي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى مملكة السويد.

وأكد بيان الخارجية أيضا عن موافقة “حكومة تيمور الشرقية على تعيين نور الدين بن فريحة، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى تيمور الشرقية مع الإقامة بكانبيرا”.

كما “وافقت حكومة لوكسمبورغ على تعيين محمد الأمين بن شريف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى مع الإقامة ببروكسل”.