اعتنقت الإسلام في تركيا.. شابة ألمانية تبكي بعد نطقها الشهادتين (جهاد)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، فيديو مؤثر لشابة ألمانية تبكي بعد نطقها الشهادتين.

واعتنقت الشابة فابيان دوريس بيترجر الإسلام في ولاية غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا، وشارك مفتي المنطقة حسين هذرلار في مراسم الإعلان عن ذلك.

وأظهر فيديو فابيان وهي تبكي بدموع الفرح أثناء المراسم، وقالت إنها لم تتمالك نفسها وبدأت في البكاء بعد نطقها للشهادتين.

واتخذت فابيان ، البالغة من العمر 20 عامًا قرارها بعد رحلة بحث واطلاع عن الإسلام، كما قررت تغيير اسمها إلى “سيرة”.

وفي أفريل الماضي، اعتنق مسن أوكراني الإسلام خلال تلقيه العلاج داخل مستشفى في مدينة إسكي شهير التركية.

وأواخر العام الماضي، أعلنت امرأة فرنسية وابنتها إسلامهما، نتيجة تأثرهما بمعاملة جيرانهما المسلمين في ولاية أيدين غربي تركيا.

كما اعتنقت البريطانية مريم -ماري- الإسلام عام 2019 رغم بلوغها 85 عامًا، حسب الجزيرة نت.

ونشرت وكالة الأناضول في أفريل من العام الماضي مقابلة مع امرأة أمريكية اعتنقت الإسلام، وأسمت نفسها خديجة بعد تأثرها الشديد بالمسلسل التاريخي التركي قيامة أرطغرل.