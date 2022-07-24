اعتنقت الإسلام في تركيا.. شابة ألمانية تبكي بعد نطقها الشهادتين (جهاد)
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، فيديو مؤثر لشابة ألمانية تبكي بعد نطقها الشهادتين.
واعتنقت الشابة فابيان دوريس بيترجر الإسلام في ولاية غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا، وشارك مفتي المنطقة حسين هذرلار في مراسم الإعلان عن ذلك.
الشابة #الألمانية فابيان دوريس تعتنق الإسلام، وتذرف دموع الفرح بعد نطقها الشهادتين، وتخط طريقها نحو رضوان الله وجنته. ❤#عمرالصيادي🇮🇶#الناشط_المدني_الثقافي_الاجتماعي pic.twitter.com/Du6xdlx42j
— الناشط المدني عمر الصيادي (@AlnashtMr) July 21, 2022
وأظهر فيديو فابيان وهي تبكي بدموع الفرح أثناء المراسم، وقالت إنها لم تتمالك نفسها وبدأت في البكاء بعد نطقها للشهادتين.
الحمد لله رب العالمين
الشابة الألمانية فابيان دوريس بتيرجر
اعتنقت الاسلام في تركيا بعد رحلة طويلة من البحث والاطلاع على الاسلام، كما قررت تغيير اسمها إلى “سيرة”.
وقالت “لم أتمالك نفسي من البكاء بعد أن نطقت الشهادتين”.#الجمعة #القرآن #اقتباس #د_الصلابي pic.twitter.com/taXUdEnrZG
— علي الصلابي (@alsallabi1) July 22, 2022
الألمانية فابيان دوريس بيتيرجر تعتنق الإسلام في مدينة غازي عنتاب التركية
“تملكني شعور رائع في داخلي ، لقد أردت اعتناق الإسلام منذ وقت طويل واليوم أسلمت بإرادتي الشخصية، لأن الإسلام دين جميل .. لم أتمالك نفسي عندما اعتنقت الإسلام وبكيت” pic.twitter.com/GZotjVAoDc
— Salah (@MrSalah05) July 20, 2022
واتخذت فابيان ، البالغة من العمر 20 عامًا قرارها بعد رحلة بحث واطلاع عن الإسلام، كما قررت تغيير اسمها إلى “سيرة”.
الحمد لله رب العالمين
الشابة الألمانية فابيان دوريس بتيرجر
اعتنقت الاسلام في تركيا بعد رحلة طويلة من البحث والاطلاع على الاسلام، كما قررت تغيير اسمها إلى “سيرة”.
وقالت “لم أتمالك نفسي من البكاء بعد أن نطقت الشهادتين”.#الجمعة #القرآن #اقتباس #د_الصلابي pic.twitter.com/taXUdEnrZG
— علي الصلابي (@alsallabi1) July 22, 2022
وفي أفريل الماضي، اعتنق مسن أوكراني الإسلام خلال تلقيه العلاج داخل مستشفى في مدينة إسكي شهير التركية.
وأواخر العام الماضي، أعلنت امرأة فرنسية وابنتها إسلامهما، نتيجة تأثرهما بمعاملة جيرانهما المسلمين في ولاية أيدين غربي تركيا.
كما اعتنقت البريطانية مريم -ماري- الإسلام عام 2019 رغم بلوغها 85 عامًا، حسب الجزيرة نت.
ونشرت وكالة الأناضول في أفريل من العام الماضي مقابلة مع امرأة أمريكية اعتنقت الإسلام، وأسمت نفسها خديجة بعد تأثرها الشديد بالمسلسل التاريخي التركي قيامة أرطغرل.