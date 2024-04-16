اعلان الترشح لعضوية المجلس الإستشاري للإتحاد الإفريقي المعني بالفساد

دعت وزارة العدل، القاضيات المختصات في مجال مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة والراغبات للترشح لشغل منصب عضو في المجلس الإستشاري للإتحاد الإفريقي المعني بالفساد، لتشجيل طلبهن، عبر البريد الالكتروني لمديرية التكوين “ODO”، الاحد المقبل.

وفي بيان صادر عن الوزارة الوصية، جاء فيه “تعلن مفوضية الإتحاد الإفريقي (CUA) عن فتح باب الترشح أمام دول الأعضاء من منطقة شمال إفريقيا للالتحاق بمنصب عضو في المجلس الإستشاري للإتحاد الإفريقي المعني بالفساد لفائدة الجنس النسوي”.

وأضاف بيان وزارة العدل، الصادر الثلاثاء، بأن انشاء المجلس الاستشاري للاتحاد الافريقي المعني بالفساد، جاء “بموجب اتفاقية الإتحاد الإفريقي للوقاية ومكافحة الفساد، التي اعتمدت في جويلية 2003، وتنص المادة 22 من هذه الاتفاقية على أن مدة عهدة أعضاء الرابطة سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة، و تتكون هذه الهيئة من (11) عضوًا ينتخبهم المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي من بين المرشحين المشهورين بنزاهتهم وكفاءتهم العالية في المسائل المتعلقة بمنع الفساد ومكافحته والجرائم ذات الصلة وتجتمع اللجنة بناءا على طلب أعضائها بعد الإجماع. مع العلم أنه تبعا للتعديل الذي تم تبنيه خلال الدورة (37) لملتقى رؤساء دول الاتحاد الإفريقي خلال شهر فيفري 2024، فقد تم تمديد عهدة المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لتبلغ ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”.