اعلان الجزائر: بيانات دعم من برلمانات دولية والطريقة التيجانية

جانب من التوقيع على "اعلان الجزائر" بين الفصائل الفلسطينية

أشادت الخلافة العامة للطريقة التيجانية بـ “إعلان الجزائر” المنبثق عن “مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

وجاء في بيان الطريقة التجانية “وها هي الجزائر دولة وشعبًا ورئيسًا على موعد مع التاريخ، وتعيدنا وتعيد الأمة جمعاء على رشدها وتذكرها بأن فلسطين هي قضية المسلمين الأولى، والقضية المركزية الوحيدة لإحلال السلم والعدل والحق والسلام، بدون متاجرة ولا مزايدة ولا مراهنة، ولا مراهنة، من أجل هدف أسمى هو وضع القضية الفلسطينية في المربع الصحيح”.

وهنأ الخليفة العام للطريقة التجانية سيدي علي بلعرابي التجاني الإخوة الفلسطينيين بـ “وحدة قرارهم على اختلافاتهم”، كما ثمن للجزائر “عهدها مع القضايا العادلة وعلى رأسها تحرير فلسطين”.

ونوه البيان ذاته برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمبادرة برمتها وفي أدق تفاصيلها.

واختتمت الطريقة التيجانية بيانها بالقول “فهنيئًا لفلسطين هذه البداية المشرفة، وإذا حسنت البدايات أشرقت النهايات وهنيئًا للجزائر أرض البطولات وهنيئًا للسيد الرئيس هذا التوفيق المؤزر بمدد الله، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذّكر أو أراد شكورًا والله من وراء القصد”.

من جهة أخرى وقع، الجمعة بكيغالي، ممثلو ثمانية برلمانات عربية تشارك في أشغال الدورة 145 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي على بيان مشترك يشيدون فيه بتوقيع اتفاق مصالحة بين الفصائل الفلسطينية ويثمنون فيه دور الجزائر بعد لم شملها.

وفي بيان من أربعة بنود، أعلن الموقعون عن ترحيبهم بكل الفرص والمناسبات للَم الشمل ما دامت تعزز التقارب العربي وتعين على مواجهة التحديات الجسيمة.

وثمن ممثلو البرلمانات العربية عاليا جهود الجزائر برئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية بعدما توصلت إليه من توحيد للرؤى الفلسطينية، معتبرين ذلك “إنجازا تاريخيا لاسيما وأنه تحقق قبيل إنهاء ترتيبات عقد القمة العربية”.

وعبر الموقعون في ذات البيان عن آمال عريضة معقودة على قمة الجزائر بأن تدفع باتجاه المأمول من التوافق العربي الذي يبقى السبيل الوحيد للأمة العربية في ظل التكتلات والمصالح العالمية.

وبالمناسبة، أعرب الموقعون عن ثقتهم بأن تسفر قمة الجزائر عن اتفاق وتوافق يحفظ مصالح الشعوب العربية ويقرب بينها.

وفي هذا الصدد، وصف رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو، السبت، اجتماع الفصائل الفلسطينية بالجزائر بـ “الحدث الهام جدا “.

وفي كلمة له بمناسبة اختتام أشغال الدورة 145 للاتحاد البرلماني الدولي اعتبر باشيكو أن مخرجات مؤتمر لم الشمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية سيكون له أثر بارز على الأرض.