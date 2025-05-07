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اقتصاد

اعلان هام للفلاحين الراغبين بالاستثمار في العاصمة

محمد فاسي
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اعلان هام للفلاحين الراغبين بالاستثمار في العاصمة
ح.م
مستثمرة فلاحية بالعاصمة

أعلن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية (ONTA)، وبترخيص من والي ولاية الجزائر، الأربعاء، عن فتح باب الترشح للاستفادة من الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،

وأوضح الديوان في بيان له أن العملية جاءت وفقًا لأحكام القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010، والمرسوم التنفيذي رقم 10-326 المؤرخ في 23 ديسمبر 2010، والقرار الوزاري رقم 1344 المؤرخ في 11 نوفمبر 2012، المعدل والمتمم.

وتندرج في إطار منح الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية المتوفرة بولاية الجزائر، وتشمل بلديات: اسطاوالي، الشراقة، أولاد فايت، الدويرة، خرايسية، عين طاية، الكاليتوس، براقي، برج الكيفان، الرويبة والرغاية.

وأشار البيان إلى أن التسجيلات تتم حصريًا عبر المنصة الرقمية الخاصة بالديوان، والتي تتيح للمهتمين الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالمساحات المتوفرة، الشروط القانونية، وتكوين الملفات المطلوبة. ويمكن الولوج إلى المنصة عبر الرابط التالي: https://app.onta.dz:3010/#/accueil.

ودعا الديوان الراغبين في الحصول على معلومات إضافية إلى التوجه إلى مقره الواقع بقصر المعارض – الصنوبر البحري، المحمدية – بمحاذاة بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR).

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التعليقات
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  • علي

    نتمنى ان لا تقيم و تباع و تبنى عليها منازل

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