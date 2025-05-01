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الجزائر

اعلان هام من بريد الجزائر حول مسابقة التوظيف

محمد فاسي
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اعلان هام من بريد الجزائر حول مسابقة التوظيف
أرشيف
مؤسسة بريد الجزائر

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، في بيان لها اليوم الخميس، أن المنصة الإلكترونية الخاصة بعملية التوظيف الجارية ستبقى مفتوحة إلى غاية الساعة 00:00 ليلاً، وذلك في إطار تسهيل مشاركة أكبر عدد ممكن من المترشحين وتمكينهم من استكمال تصحيح معلوماتهم.

وأوضحت المؤسسة في منشور سابق لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن هذه البوابة مخصصة فقط للمسجلين مسبقًا والراغبين في تصحيح معلوماتهم.

وللإشارة، كانت مؤسسة بريد الجزائر قد أعلنت، يوم الثلاثاء عن قرارها فتح منصتها الإلكترونية الخاصة بالتوظيف من جديد، ابتداءً يوم الأربعاء من الساعة 12 زوالاً ولمدة 24 ساعة، وذلك لتمكين المترشحين المقصيين بسبب أخطاء في البيانات المقدمة من تصحيح معلوماتهم.

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