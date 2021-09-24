اغتصاب بشع لفتاة قاصر بالهند يفجر غضبا عارما.. والمتهم 33 رجلا!

سجلت الهند جريمة اغتصاب بشعة، راحت ضحيتها فتاة قاصر في الـ15 من عمرها، ووجهت أصابع الاتهام لـ 33 رجلا، ما فجر غضبا عارما في البلاد.

وبحسب ما أفادت الشرطة الهندية فإن الجريمة وقعت في أماكن مختلفة من مقاطعة ثين بولاية ماهارشترا، غربي الهند، وعلى مدار 8 أشهر.

وقالت “سي إن إن” نقلا عن ضابط الشرطة، دينكار موكني من مركز شرطة ماندباي، الجمعة، إنه تم اعتقال 26 رجلا بتهم الاغتصاب والاغتصاب الجماعي بموجب قانون العقوبات الهندي وبشكل منفصل بموجب قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية أو ما يُعرف اختصارا بـ”POCSO”.

ويشار إلى أن قانون POCSO يفرض عقوبة سجن أطول للمتورطين في هذه القضايا.

وأضاف موكني أن الضحية قدمت شكوى، الأربعاء الماضي زاعمة أنها تعرضت للاغتصاب والابتزاز من قبل 33 شخصا من بينهم مراهقان وذلك منذ جانفي الماضي، مضيفا أن عناصر الشرطة تقوم في الوقت الحالي بالبحث عن المتهمين الـ7 المتبقين في هذه القضية.

وذكرت تقارير محلية أن حالة الفتاة مستقرة، وتخضع حاليا للعلاج في مستشفى حكومي.

وأثارت الجريمة غضب السكان في الولاية، حيث تجمعت حشود خارج مركز شرطة يُحتجز فيه الرجال المتهمون بالقضية، ونشرت الشرطة مزيدا من القوات خشية اقتحام المقر.

ودونت السلطات الهندية في ولاية ماهارشترا قضية ضد 33 رجلا بتهمة الاغتصاب والاغتصاب المتكرر والاغتصاب الجماعي واغتصاب قاصر.

وبدأت القصة في جانفي عندما تعرضت الفتاة للاغتصاب من جانب صديقها، الذي وثّق الحادثة بالفيديو، ثم بدأ في ابتزازها بنشره، ليتناوب بعدها أصدقاؤه ومعارفه على اغتصابها في مناسبات عدة وفي أماكن مختلفة.