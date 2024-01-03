اغتصاب جماعي لفتاة بعالم ميتافيرس.. الشرطة البريطانية تحقق في الجريمة الافتراضية!

كشفت تقارير إخبارية أن الشرطة البريطانية تحقق في جريمة افتراضية، بعد تعرض فتاة لاغتصاب جماعي بعالم ميتافيرس وتعرضت لصدمة نفسية.

وبحسب ما أفادت صحيفة “الديلي ميل” فقد بدأت الشرطة البريطانية تحرياتها في جريمة اغتصاب مراهقة تبلغ من العمر 16 عاما في عالم ميتافيرس من قبل مجموعة من الرجال البالغين عبر الإنترنت.

وقالت الصحيفة اللندنية إن الضحية لم تتعرض لأي أذى جسدي، ولكنها عانت من نفس الصدمة النفسية والعاطفية التيتحصل للشخص الذى يتعرض للاعتداء في الواقع، حيث كانت ترتدي سماعة رأس (VR) عندما اعتدى عليها الرجل في غرفة افتراضية.

ويُعتقد أن هذه القضية، أول جريمة جنسية افتراضية تحقق فيها الشرطة، التي أعربت عن قلقها من انتشار الاغتصاب عبر الإنترنت، خاصة في ظل التبعات النفسية التي تحاكي الواقع.

وقال إيان كريتشلي، قائد مجلس رؤساء الشرطة الوطنية خلال التحقيق في حماية الأطفال وإساءة معاملتهم: “إن التحول يخلق بوابة للحيوانات المفترسة لارتكاب جرائم مروعة ضد الأطفال”.

وتقدر الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال NSPCC الخيرية، أن 15% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10 استخدموا سماعات رأس الواقع الافتراضي، و6% يستخدمون واحدة يوميًا.

ولكن في هذه القضية التاريخية، هناك مخاوف من عدم إمكانية الملاحقة القضائية لعدد من الأسباب.

وقال ضابط لصحيفة Mail Online: “لقد عانت الطفلة من صدمة نفسية مماثلة لتلك التي يعاني منها الشخص الذي تعرض للاغتصاب الجسدي، هناك تأثير عاطفي ونفسي على الضحية أطول أمدا من أي إصابات جسدية، إنه يشكل عددًا من التحديات أمام إنفاذ القانون نظرًا لعدم إعداد التشريعات الحالية لهذا الغرض”.

في ذات السياق أثارت القضية مسألة ما إذا كان ينبغي التحقيق في القضايا الافتراضية نظرًا للتراكم الحالي لقضايا الاغتصاب الجسدي التي تكافح الشرطة بالفعل لمقاضاتها.

فى لعبة Horizon Worlds، وهي لعبة مجانية للواقع الافتراضي أنشأها مالك موقع Facebook Meta، كان هناك بالفعل عدد من الاعتداءات الجنسية المزعومة، بينما قالت المعالجة النفسية نينا جين باتيل في ماي من العام الماضي، إنها شاركت في لعبة Horizon Venues، وهي لعبة فرعية، لمدة أقل من عام، قبل دقيقة واحدة من تعرضها “للاغتصاب الجماعي تقريبًا”.

وقالت دونا جونز، رئيسة رابطة مفوضي الشرطة والجريمة: “نحن بحاجة إلى تحديث قوانيننا لأنها لم تواكب مخاطر الضرر الذي يتطور من الذكاء الاصطناعي والانتهاكات على منصات مثل ميتافيرس”.

وأضافت في حديثها إلى Mail Online: “تحتاج الحكومة إلى النظر في تغيير القانون لحماية النساء والأطفال من الأذى في هذه البيئات الافتراضية”.

وقال متحدث باسم Meta: “هذا النوع من السلوك الموصوف ليس له مكان على نظامنا الأساسي، ولهذا السبب لدينا حماية تلقائية لجميع المستخدمين تسمى الحدود الشخصية، والتي تبقي الأشخاص الذين لا تعرفهم على بعد بضعة أقدام منك”.

ومع ذلك، حذر كريتشلي من أن الشرطة بحاجة إلى الرد مع تغير السلوك الإجرامي.

وقال: “نحن نعلم أن أساليب المجرمين في الاستمالة وارتكاب الجرائم تتطور باستمرار، وهذا هو السبب في أن معركتنا الجماعية ضد المحتالين، كما في هذه الحالة، ضرورية لضمان حماية الشباب عبر الإنترنت وتمكنهم من استخدام التكنولوجيا بأمان دون تهديد أو خوف”.

ويشير عالم “ميتافيرس” إلى الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد الذي يحاكي الحياة الواقعية، التي تحتوي على تجسيدات ثلاثية الأبعاد وفيديو، وقد حذر الكثيرون منه بمجرد الإعلان عنه.