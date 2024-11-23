“اغتصاب محامية فرنسية في المغرب”.. جدل واسع بعد اتهام أبناء رجال أعمال بارزين!

تحدثت وسائل إعلام مغربية عن قضية اتهام أبناء رجال أعمال بارزين، باغتصاب محامية فرنسية، كانت برفقة خطيبها في حفل خاص، ما أثار جدلا واسعا في البلاد، وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب التقارير الورادة في هذا الشأن فقد تم توجيه اتهامات خطيرة تتعلق بالاغتصاب، والضرب وتعاطي المخدرات، لأبناء رجال أعمال بارزين في المغرب، بعدما تمكنت الشرطة القضائية من اعتقال 3 منهم، في مدينة الدار البيضاء.

وأضافت أن القضية أثارت اهتمام الرأي العام، بعد الحديث عن اغتصاب جماعي وتعذيب طال محامية فرنسية، كانت برفقة خطيبها المغربي عقب احتجازه في غرفة والاعتداء عليه وعليها.

وكشفت التحقيقات أن حادثة الاعتداء وقعت، قبل أسبوع، بمنطقة عين الذياب وسط الدار البيضاء، خلال حفل خاص حضره نخبة من رجال الأعمال والمشاهير،حيث تحولت أجواء البهجة في لمح البصر إلى مشادة كلامية، ليتم بعدها احتجاز صديق الضحية في غرفة، وضربه بعنف والاعتداء على المحامية.

وتقدمت المحامية الفرنسية وخطيبها بشكوى رسمية، أكدا من خلالها التعرض للتخدير والاعتداء، بعرض نتيجة الفحوص والتحاليل الطبية، بينما نفى أحد المشتبه بهم في القضية تهمة الاغتصاب، زاعماً أن العلاقة بينه وبين الشابة كانت رضائية.

وأوضحت صحف مغربية أن الضحية تتواجد حالياً في فرنسا، نظرا لارتباطاتها المهنية، بانتظار عودتها للإدلاء بتفاصيل الواقعة، ومواجهتها مع المشتبه في تورطهم بالاعتداء عليها.