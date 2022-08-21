اغتيال ابنة “العقل المدبّر” لبوتين بتفجير سيارتها في موسكو

اغتيلت داريا دوغين ابنة الفيلسوف الروسي المقرب من بوتين ألكسندر دوغين، عن طريق تفجير سيارتها في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقالت وكالة “تاس” المحلية يوم الأحد، إن لجنة تحقيق باشرت التحقيقات بشأن الحادثة التي أودت بحياة الفتاة في الـ29 من العمر، بالقرب من قرية بولشيه فيازمي في موسكو.

وحسب المصدر، فقد صنفت لجنة التحقيق الحادثة على أنها “جريمة قتل ارتكبت بطريقة خطيرة”، حيث أكدت اللحنة أن عبوة ناسفة زرعت في سيارة الضحية.

ولم يعرف إن كان الفيلسوف الذي يوصف بأنه “العقل المدبّر” للرئيس بوتين، علما أنه كان سيستقلّ نفس السيارة مع ابنته، قبل أن يستعمل سيارة أخرى.

أما الضحية داريا فهي ناشطة في صفوف حركة سياسية يرأسها والدها. كما عرفت بدعمها للحرب الروسية في أوكرانيا.