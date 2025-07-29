“اغتيال تذكرة سفر” لأحمد عياشي.. رواية تفضح الزيف

رحلة شاب بحثا عن العدل تتحول إلى صدمة

كشف الكاتب الشاب، أحمد عياشي، في اتصال مع “الشروق”، عن تفاصيل مولوده الأدبي الجديد، المتمثل في رواية تحمل عنوان “اغتيال تذكرة سفر”، التي قدمها في شكل عمل سردي جديد يغوص في هموم الإنسان المعاصر، وطرح من خلالها تساؤلات عميقة حول جدوى العدالة في عالم تحكمه المصالح وتتحكم به رؤوس الأموال.

تقع الرواية الصادرة حديثا عن منشورات دار أدليس بلزمة، في 144 صفحة، وتروي حكاية شاب طموح، مدفوع بشغف حقيقي نحو العدالة والحقوق، ينطلق في رحلة بحث عن عالم تسوده القيم الإنسانية، قبل أن يصدمه الواقع بعالم غارق في الحروب، والعدالة تبدو هشّة أمام جشع البشر وتغوّل الأنظمة الاقتصادية، وهنا، تطرح الرواية سؤالها الجوهري: هل من الممكن تحقيق العدالة وسط كل هذا الخراب؟

يقول البطل في أحد مقاطع الرواية: “إنها حرب باطنها التخلص من النظام الواحد الذي لم يكن يسمح لهم بالاستثمار… وطبعا لأجل مصالحهم استغلوا عاطفة الشعب وجعلوا الأخ يقتل أخاه كما فعل قابيل مع هابيل…”مشهد يلخص الفلسفة النقدية التي يقوم عليها النص، حيث تتشابك الرموز الدينية مع مآسي الواقع، لتكشف عن رؤية الكاتب حول عبثية الحروب التي تُخاض باسم المبادئ، بينما تُحرّكها في الواقع مطامع مالية خفية.

وفي حديثه عن رواية “اغتيال تذكرة سفر”، أوضح الكاتب أحمد عياشي أن الدافع الأساسي لكتابة هذا العمل هو “مقته الشديد لأولئك الذين يختبئون خلف شعارات حقوق الإنسان، بينما يسعون فقط لتحقيق مصالحهم”، أما عن الفكرة الجوهرية التي يحاول إيصالها من خلال الرواية، فهي أن “جشع الإنسان بات أقوى من التشريعات، وأن مقومات العدالة أصبحت متصدعة، لا تقوى على إنصاف مظلوم، ولا على تنظيم حياة الشعوب”.

للإشارة، ينحدر الكاتب أحمد عياشي، من ولاية جيجل، فهو ليس غريبًا عن المشهد الأدبي الجزائري، حيث سبق أن أصدر مجموعته القصصية “المنشق” سنة 2023، التي عكست اهتمامه الدائم بأسئلة العدالة، والحرية، والسلطة، قبل أن يقدم آخر إصدار أدبي له في شكل رواية بعنوان “اغتيال تذكرة سفر”، بأسلوب تحليلي حاد، ونزعة نقدية جريئة، ليواصل أحمد عياشي إثبات نفسه كواحد من الأصوات الأدبية الشابة الفاعلة في المشهد الثقافي الجزائري، ساعيًا إلى زعزعة المسلمات وطرح الأسئلة المؤلمة التي تتفاداها الكثير من الأقلام.

وكشف الكاتب أحمد عياشي، أن روايته الجديدة “اغتيال تذكرة سفر” ستكون حاضرة ضمن فعاليات الصالون الدولي للكتاب بالجزائر (سيلا 2025) المزمع تنظيمه خلال الفترة الممتدة من 29 أكتوبر إلى 08 نوفمبر 2025، عبر جناح دار أدليس للنشر والتوزيع، حيث سيلتقي جمهوره ويقدم إصداره الجديد في تظاهرة ثقافية ينتظرها المهتمون بالأدب والفكر في الجزائر عامة.