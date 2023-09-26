اغتيال رئيس فريق كولومبي بسبب خسارة مباراة كرة قدم

أعلن نادي تيغرس المنتمي لدوري الدرجة الثانية الكولومبي لكرة القدم، مقتل رئيسه إدغار بايز بعيار ناري، بعد خسارة الفريق بملعبه، السبت الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بايز البالغ من العمر 63 عاما، كان في طريق العودة إلى منزله بسيارة برفقة ابنته عقب الخسارة 3-2 أمام أتليتيكو، وقتله شخصان على دراجة نارية بالقرب من الملعب، فيما نجت ابنته من الحادث.

⚽️⚫️ Edgar Paez a été tué par balles samedi soir à Bogota alors qu’il rentrait chez lui après une défaite de l’équipe qu’il préside, le Tigres FC, en D2 colombienne🇨🇴. Il était accompagné de sa fille quand deux hommes à moto ont ouvert le feu.⚫️ pic.twitter.com/jry3tWmIUs — Info Pro Foot (@InfoProFoot) September 25, 2023

وذكر النادي في بيان له أن عائلة تيغرس والمجتمع الرياضي في حالة انهيار بعد هذا الحادث.

وستقف الأندية الكولومبية دقيقة صمت حدادا على بايز في الجولتين القادمتين من المباريات.