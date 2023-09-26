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رياضة

اغتيال رئيس فريق كولومبي بسبب خسارة مباراة كرة قدم

عمر سلامي
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اغتيال رئيس فريق كولومبي بسبب خسارة مباراة كرة قدم
أرشيف
إدغار بايز

أعلن نادي تيغرس المنتمي لدوري الدرجة الثانية الكولومبي لكرة القدم، مقتل رئيسه إدغار بايز بعيار ناري، بعد خسارة الفريق بملعبه، السبت الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بايز البالغ من العمر 63 عاما، كان في طريق العودة إلى منزله بسيارة برفقة ابنته عقب الخسارة 3-2 أمام أتليتيكو، وقتله شخصان على دراجة نارية بالقرب من الملعب، فيما نجت ابنته من الحادث.

وذكر النادي في بيان له أن عائلة تيغرس والمجتمع الرياضي في حالة انهيار بعد هذا الحادث.

وستقف الأندية الكولومبية دقيقة صمت حدادا على بايز في الجولتين القادمتين من المباريات.

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