-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

اغتيال صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي

الشروق أونلاين
  • 7618
  • 0
اغتيال صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي
أرشيف
الشهيدة غفران وراسنة

أياما بعد استشهاد مراسلة الجزيرة في فلسطين الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال، اغتالت القوات الصهيونية يوم الأربعاء الصحفية والأسيرة المحرّرة غفران وراسنة.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر طبية، فقد استشهدت الوراسنة (31 عاما)، متأثرة بجراح خطيرة أصيبت بها، جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليها، بدعوى تنفيذها عملية طعن.

كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشابة وراسنة، إثر إصابتها برصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى، وخرجت من الجهة اليمنى.

واعتقلت الشهيدة وراسنة في وقت سابق من قبل قوات الاحتلال ( جانفي 2022)، قبل أن يتمّ الإفراج عنها في أفريل الماضي.

أسوشيتد برس تكشف نتائج تحقيقها بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة

وفي 24 ماي 2022، قالت وكالة أسوشيتد برس إن تحقيقها في ملابسات مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة،  يعزز حقيقة مقلتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوكالة أن صحفييها زاروا الموقع الذي قتلت فيه شيرين على أطراف مخيم جنين في الضفة الغربية، واستمعوا إلى شهود العيان، كما فحصوا الصور ومقاطع الفيديو المتوفرة.

وذكرت أسوشيتد برس أن مقابلاتها مع 5 شهود عيان، توصّلت إلى نتيجة تتوافق مع ما توصلت إليه مجموعة “بيلينغكات” للأبحاث، بشأن موقع عناصر قوات الاحتلال وقربها من شيرين.

ويرجّح ذلك حسب الوكالة، من احتمال استهدافها بشكل مقصود من قبل جنود الاحتلال قصد اغتيالها.

مجلس الأمن يدعو إلى تحقيق فوري وشفّاف في اغتيال شيرين أبو عاقلة

في 14 ماي 2022، دعا مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق فوري في جريمة اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. مشدّدا على ضرورة ضمان مساءلة الفاعلين.

وفي بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الجمعة، استنكر مجلس الأمن بشدّة اغتيال شيرين أبو عاقلة وإصابة صحفي آخر برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة جنين الفلسطينية.

كما شدّد مجلس الأمن في بيانه على “وجوب حماية الصحفيين بصفتهم مدنيين”. داعيا إلى إجراء “تحقيق فوري وشامل وشفّاف وحيادي” في مقتل أبو عاقلة.

مقالات ذات صلة
هل تحدث بوتين عن عودة عائلة القذافي إلى الحكم في ليبيا؟

هل تحدث بوتين عن عودة عائلة القذافي إلى الحكم في ليبيا؟

بعد الغاز.. روسيا لن تبيع القمح سوى بالروبل

بعد الغاز.. روسيا لن تبيع القمح سوى بالروبل

 قيس سعيد “يطرد” لجنة أوروبية تزور تونس لهذا السبب

 قيس سعيد “يطرد” لجنة أوروبية تزور تونس لهذا السبب

صحفي فرنسي: مخابرات الرباط جنّدت مهاجرين مغاربة للعمل مع الموساد

صحفي فرنسي: مخابرات الرباط جنّدت مهاجرين مغاربة للعمل مع الموساد

تشاد: اشتباكات بين عمال مناجم الذهب تخلف 100 قتيل

تشاد: اشتباكات بين عمال مناجم الذهب تخلف 100 قتيل

قناة تلفزيونية عبرية تفتتح أول مكتب لها في المغرب

قناة تلفزيونية عبرية تفتتح أول مكتب لها في المغرب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد