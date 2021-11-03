اغتيال 3 جزائريين في قصف مغربي..أحزاب سياسية ترد

أدانت أحزاب سياسية، الأربعاء، بشدة العمل العدواني الذي اقترفه نظام المخزن، والذي راح ضحيته 3 جزائريين، في قصف مغربي على الطريق بين ورقلة ونواكشوط.

حركة البناء الوطني: هذه الجريمة الشنيعة عمل يائس للنظام المغربي

أدنت حركة البناء الوطني، الاربعاء، بشدة العمل العدواني الجبان البغيض والحقير الذي اقترفه بكل أسف نظام الجار ، المغرب، و الذي طال 03 جزائريين، رحمهم الله، أثناء تنقلهم على الطريق الحدودية الجزائرية الموريتانية.

وجاء في بيان أصدرته الحركة “إن هذه الجريمة الشنيعة عمل يائس للنظام المغربي، البائس، و نحمله المسؤولية كاملة عن نتائجها و عواقبها الوخيمة”.

وتابع بيان الحركة “إن هذا الفعل الشنيع، الذي طال مدنيين جزائريين أبرياء، تجاوز خطير لنظام المخزن لكل الأعراف و قيم، ومبادئ علاقات حسن الجوار والإخوة بين الشعبين ، ويكون بذلك قد ألغى كل تحفّظ التزمت به الجزائر، إلى اليوم، تجاه التهديدات المغربية”.

وقال عبد القادر بن قرينة “إن ارتكاب هذه الجريمة النكراء ستعزز، حتما، تصميم شعب المليون و نصف شهيد، في دعم حقوق الشعب الصحراوي الشقيق ومساندته في رفضه لأخر احتلال في إفريقيا الحرية ، وتفرض على السلطات الجزائرية اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حماية أبنائنا وسيادتنا و إجراء تحقيق دقيق لمعرفة الملابسات.”

وشدد “تضاف هذه الممارسات إلى سلسلة العدوان الذي يأتينا يوميا من نظام المخزن الوظيفي الذي يسعى بالدفع بالمنطقة للدخول في المجهول وليدرك جيدا بان الدولة الجزائرية واحدة موحدة شعبا ومؤسسات ولا يختبر صبرنا وحلمنا ، وليكن رحيما بعرشه ونظامه ولا يدخل بلده في فوضى بتصرفات صبيانية و بكل الم ومرارة عدوانية مآلاتها حتما لا تحمد عقباها”.

جبهة المستقبل: يجب التعامل بحنكة وذكاء مع هذه المؤامرة الممنهجة

أدان حزب جبهة المستقبل، الاربعاء الاعتداء الإجرامي “السافر” من طرف نظام المخزن المغربي، ضد مواطنين مدنيين عزل، باستعمال العنف والقوة والخديعة.

وجاء في بيان الحزب “هاته التصرفات العدوانية التي تبين جسامة ما يضمره هذا النظام ضد الجزائر وشعبها لا يعدو إلا لجلب الفتنة وأُتُون الحرب إلى المنطقة لتحقيق مآرب ضيقة على حساب وكرامة الشعوب وخلق الصراعات لفتح مجال نحو انتهاك صارخ لقيم وشيم العلاقات الأخوية بين الشعبين”.

وشدد “إن هذا التصرف من شأنه إيقاد نار الفتنة في منطقتنا وأمام هذا الوضع الخطير تأكد جبهة المستقبل وقوفها الدائم إلى جانب مؤسسات الجمهورية لاتخاذ القرارات المناسبة والرد الحازم أمام هذه التصرفات الجبانة”.

وختت “كما يجب التعامل بحنكة وذكاء مع هذه المؤامرة الممنهجة والمدروسة وكلنا ثقة في مؤسسات الجمهورية وسنبقى داعمين لسبل السلام وتحقيق الأمن في المنطقة”.

الأفلان: الجزائر مستهدفة بشكل مباشر من طرف نظام المخزن الحاقد

أدان حزب جبهة التحرير الوطني، عملية الاغتيال الجبانة، التي تعرض لها ثلاثة جزائريين على يد القوات المغربية المسلحة، معتبرا أن الجزائر مستهدفة بشكل مباشر، من خلال هذا الاعتداء الإرهابي الذي يمارسه نظام المخزن الصهيوني الحاقد تجاه الجزائر دولة وشعبا.

جيل جديد: المخزن يعمل على زعزعة استقرار منطقة بأكملها

اعتبر حزب جيل جديد أن الهجوم الذي راح ضحيته مواطنين عزل يقترب كثيرا من العمل الحربي وفعل غاية في الخطورة.

وجاء في بيان للحزب “هذا الهجوم، الذي يقترب كثيرا من أن نعتبره عملا حربيا، هو فعل غاية في الخطورة، ويظهر عدوانية متهورة من طرف “جار” منجر وراء نزواته التوسعية”.

وتابع البيان “بدلاً من العمل على تنمية بلاده وتطوير التعاون المغاربي، يعمل المخزن على زعزعة استقرار منطقة بأكملها من خلال زرع كل العوامل الجيوسياسية لنزاع قد تتدهور أماراته على حساب الشعوب المغاربية”.