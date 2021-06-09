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الجزائر

افتتاحية الجيش: المؤسسة العسكرية تذكر بحيادها في الانتخابات

الشروق أونلاين
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افتتاحية الجيش: المؤسسة العسكرية تذكر بحيادها في الانتخابات

أكدت مجلة الجيش في افتتاحيتها أن المؤسسة العسكرية تصر على رفع كل لبس يعمد إليه البعض وتذكر مرة أخرى أن الجيش الوطني الشعبي يتولى مهامه الدستورية وينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي.

وجاء في العدد الأخير لمجلة الجيش، أن الجيش الوطني الشعبي “يرفض أن يُجر إلى اللعبة التي يمارسها أولئك الذين تاهت بهم السبل”.

وأكدت الافتتاحية أن المؤسسة العسكرية ترفض أن “تكون مطية يتخذها الذين  فشلوا في تعبئة الجماهير وكسب ثقتها ويبحثون عن مبررات لخيباتهم”.

وأشارت مجلة الجيش في افتتاحيتها إلى أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة حذر الذين يستهدفون التشويش على الانتخابات أو التأثير في مجرياتها مؤكدا على أن “الشعب الجزائري قد أصبح أكثر وعيا ولا يمكن تغليطه أو دفعه إلى متاهات محفوفة بالمخاطر”

وأضاف “سيتجند الشعب الجزائري ضد كافة المخططات الخبيثة وسيقف كما عهدناه وقفة رجل واحد إلى جانب مؤسسات دولته في وجه كل المتربصين”.

 

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التعليقات
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  • صيفاقس

    الجيش الشعبي الوطني الجزائري هو عصب هذه الامة وعمود ها الفقري وقلبها النابظ جيشنا الوطني الشعبي هو حامي حمي وطننا العزيز وبدونه ستصير الجزائر موطنا لكل متشرد وكل ارهابي ومجرم وعصابة . جيشنا الوطني وقف في وجه كل التحديات والمؤامرات والهجومات من الداخل والخارج انه مستهدف دوما وخاصة من فرنسا النازية الفاشية وحلفائها وجواسيسها بالجزائر وعملائها وابناء الحركي والخونة . الشعب يحب ويعشق ويهيم بابنائه واولاده وفلذات اكباده في الجيش الشعبي الوطني .

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