الجيش سدّ منيع أمام كل محاولات العبث بأمن الجزائر

أكدت الاستعداد لرفع كافة التحديات... لسان حال المؤسسة العسكرية:

شددت القيادة العليا للجيش الوطني على ان ما يحققه الجيش الوطني الشعبي من إنجازات يجسد التزامه وجاهزيته للوقوف سدا منيعا أمام كل من يحاول العبث بأمن واستقرار وطننا وسكينة شعبنا.

وقالت افتتاحية مجلة الجيش، في عددها الأخير لشهر اكتوبر الجاري، إن “الجيش الوطني الشعبي، أكد نقاء طينته ونبل منشئه وأصالة جذوره التي تمتد إلى ثورة نوفمبر الخالدة، وهو ما تعكسه النتائج الباهرة المحققة في مجال تأمين حدودنا الوطنية ومـحاربة الجريمة المنظمة، ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، هذه الآفة الخبيثة التي أقسم الجيش الوطني الشعبي على اجتثاث بقاياها وقطع دابرها وتطهير أرضنا المقدسة من دنسها”.

خطى ثابتة وإرادة واثقة صوب الوجهة الصحيحة على أسس متينة وسليمة

وأوضحت الافتتاحية ان “هذا ما أكدته العملية النوعية التي نفذتها وحداته مؤخرا بإقليم الناحية العسكرية الخامسة وأسفرت عن القضاء على سبعة إرهابيين واسترجاع سبعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكميات من الذخيرة”.

وأضافت افتتاحية لسان حال المؤسسة العسكرية أن الجيش الوطني الشعبي، “مصمم أكثر من أي وقت مضى، على مواكبة التطورات الحاصلة في مجالي الدفاع والأمن ويواصل، من دون هوادة، مسار العصرنة والتطوير، الذي قطع على دربه أشواطا مديدة، متكيفا ومتطلبات المرحلة الراهنة بما تحمله من تحديات أمنية وتكنولوجية وتنموية”.

وأشار المصدر إلى أن الجزائر “تواصل بخطى ثابتة وإرادة واثقة، شق مسارها الطموح صوب الوجهة الصحيحة، على أسس متينة وسليمة، قوامها التماسك والانسجام والوحدة، والالتزام بحتمية خدمة الوطن وصيانة أمنه واستقراره وسيادته، مـحققة وثبة حقيقية وقفزات نوعية على مـختلف المستويات وفي كافة المجالات”.

وختمت المجلة افتتاحيتها بالتأكيد على أنه “وفي خضم أوضاع دولية وإقليمية تتسم بالاضطراب والتوتر، وفي ظل ما يحاك ضد بلادنا من مؤامرات وما يُدبر من مكائد، ورغم كل المحاولات البائسة واليائسة لاستهدافها من طرف أعدائها الذين تؤرقهم رؤية الجزائر تسير على الدرب القويم، ومن طرف العملاء الذين باعوا وطنهم وأنفسهم وضمائرهم بأبخس الأثمان، ستبقى الجزائر شامـخة بفضل وعي شعبنا الأبي وتلاحمه مع جيشه الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني”.

واعتبرت المجلة ان “هذا التلاحم طالما قدَّم الدروس تلو الدروس، وكبد الأعداء الهزيمة تلو الهزيمة، وهو الصائن لحاضر الجزائر ومستقبلها حفظا لوديعة شهدائنا الأبرار، وفاء بالعهد وإنجازا للوعد الذي قطعناه لأسلافنا الميامين، الذين بذلوا أعظم التضحيات لتحيا الجزائر حرة وكريمة وسيدة”.