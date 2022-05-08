افتتاحية مجلة الجيش: معركة الوعي هي الأخطر على الإطلاق

اعتبرت مجلة الجيش في افتتاحية عددها الأخير، أنّ “معركة الوعي” هي المعركة الأخطر، التي على شباب الجزائر أن يظفر بها في مواجهة “المؤامرات” التي تستهدف الجزائر.

وجاء في افتتاحية المجلة:”المعركة الحقيقية التي يتعيّن على شبابنا الظفر بها اليوم، هي أساسا معركة وعي”.

وتابعت الافتتاحية:”حريٌّ بشبابنا ونحن نحتفي باليوم الوطني للذاكرة (8 ماي)، أن يدركوا حجم التحديّات التي ينبغي رفعها. عبر التسلّح بالوعي الدائم”.

قبل أن تؤكّد أنّ “تحديّات الأمة الجزائرية تستوجب التحلّي بروح الوحدة بين مختلف شرائح الشعب الجزائري. ووضع الثقة كاملة في مؤسسات الدولة”.

مضيفة:”الكلّ يعلم أن تاريخ بلادنا تخلّلته العديد من الأزمات والمحن. وقد سجّل الشعب الجزائري في خلال هذه المحن اسمه في سجّل التاريخ، بفضل روح التضحية التي يتحلى بها”.

لتختم بالقول:”ستتمكّن بلادنا من اجتياز هذه المرحلة الحسّاسة، ومواصلة مسيرة التطوّر، وتجسيد تطلّعات الشعب في جزائره الجديدة”.