-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
في ولايات الوسط:

افتتاح أسواق تضامنية لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار تنافسية

الشروق أونلاين
  • 79
  • 0
افتتاح أسواق تضامنية لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار تنافسية
ح. م
صورة تعبيرية.

أفادت المديرية الجهوية للتجارة وسط، أنه سيم يوم 20 أوت الجاري، افتتاح 43 سوقا تضامنية خاصة ببيع المستلزمات المدرسية بالولايات الستة التابعة للمديرية، تحضيرا للدخول المدرسي القادم 2025/2026.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن المدير الجهوي للتجارة لناحية الوسط، عيسى ميشاشو، استكملت مصالح التجارة وبالتنسيق مع مخلف الشركاء، كافة التحضيرات الخاصة باستحداث أسواق تضامنية خاصة ببيع مستلزمات مدرسية بأسعار تنافسية تحسبا للدخول المدرسي.

وسيتم افتتاح أسواق تضامنية في كل من الولايات: البليدة (6) وتيزي-وزو (21) والبويرة (3) والمدية (7) وعين الدفلى (3) والجلفة (3) ولفت المسؤول أن هذه الفضاءات ستنصب بعواصم هذه الولايات وكذا المدن الكبرى، لتقريبها من المواطن.

وسينشط هذه المعارض التجارية أكثر من 290 متعامل اقتصادي بين مستوردين ومنتجين وتجار جملة وتجزئة تم الاتفاق معهم على عرض مستلزمات مدرسية ذات جودة وبأسعار تنافسية تضامنية، حسب ذات المصدر.

ونظرا لتجاوب المواطنين في الأعوام الماضية، تم مضاعفة عدد هذه الأسواق، والتي كانت العام الماضي في حدود 21 سوقا.

مقالات ذات صلة
صفقات إفريقية بـ44 مليار دولار وصناعة السيارات ضمن الأجندة!

صفقات إفريقية بـ44 مليار دولار وصناعة السيارات ضمن الأجندة!

مباحثات جزائرية-صومالية لتعزيز التعاون في القطاع الفلاحي

مباحثات جزائرية-صومالية لتعزيز التعاون في القطاع الفلاحي

إطلاق خدمة رقمية جديدة للمسافرين برا خارج الوطن

إطلاق خدمة رقمية جديدة للمسافرين برا خارج الوطن

“أوبك” تتوقع ارتفاع إنتاج النفط خلال 2025 بنحو 1,3 مليون برميل يوميا

“أوبك” تتوقع ارتفاع إنتاج النفط خلال 2025 بنحو 1,3 مليون برميل يوميا

تحراشت الصناعية.. بلدة صغيرة تتحول إلى قطب اقتصادي

تحراشت الصناعية.. بلدة صغيرة تتحول إلى قطب اقتصادي

إعلان صيني أمريكي جديد خاص بحرب الرسوم الجمركية

إعلان صيني أمريكي جديد خاص بحرب الرسوم الجمركية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد