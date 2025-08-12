افتتاح أسواق تضامنية لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار تنافسية

في ولايات الوسط:

أفادت المديرية الجهوية للتجارة وسط، أنه سيم يوم 20 أوت الجاري، افتتاح 43 سوقا تضامنية خاصة ببيع المستلزمات المدرسية بالولايات الستة التابعة للمديرية، تحضيرا للدخول المدرسي القادم 2025/2026.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن المدير الجهوي للتجارة لناحية الوسط، عيسى ميشاشو، استكملت مصالح التجارة وبالتنسيق مع مخلف الشركاء، كافة التحضيرات الخاصة باستحداث أسواق تضامنية خاصة ببيع مستلزمات مدرسية بأسعار تنافسية تحسبا للدخول المدرسي.

وسيتم افتتاح أسواق تضامنية في كل من الولايات: البليدة (6) وتيزي-وزو (21) والبويرة (3) والمدية (7) وعين الدفلى (3) والجلفة (3) ولفت المسؤول أن هذه الفضاءات ستنصب بعواصم هذه الولايات وكذا المدن الكبرى، لتقريبها من المواطن.

وسينشط هذه المعارض التجارية أكثر من 290 متعامل اقتصادي بين مستوردين ومنتجين وتجار جملة وتجزئة تم الاتفاق معهم على عرض مستلزمات مدرسية ذات جودة وبأسعار تنافسية تضامنية، حسب ذات المصدر.

ونظرا لتجاوب المواطنين في الأعوام الماضية، تم مضاعفة عدد هذه الأسواق، والتي كانت العام الماضي في حدود 21 سوقا.